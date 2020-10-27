Управа Силламяэ хочет попросить у Нарва-Йыэсуу часть территории

Две улицы в Силламяэ, а их перекресток - в Нарва-Йыэсуу

Длинный ряд гаражных боксов был построен на углу улиц Геологической и Гагарина, при этом примерно треть комплекса сейчас находится на территории Силламяэ, а две трети - на территории Нарва-Йыэсуу. Сам угол Геологической и Гагарина также оказался в Нарва-Йыэсуу, хотя на всем остальном протяжении эти улицы находятся на территории Силламяэ.

В проекте решения силламяэского горсобрания по поводу угла двух улиц указано, что сама дорога находится на балансе Силламяэ, город ее обслуживает. Расположенные здесь гаражи, в основном, принадлежат жителям города и присоединены к городским коммуникациям.

Рядом с этим местом находится также насосная станция силламяэского водоканала - предприятия Sillamäe Veevärk, которая является частью городской водопроводно-канализационной сети. Станция находится прямо на границе двух самоуправлений - но на усть-наровской стороне.

Управа Силламяэ также хотела бы получить участок, прилегающий к насосной станции, который используется окрестными жителями как парк.

Вообще, в этом расположенном у моря районе с усть-наровской стороны границы, кроме фрагментов силламяэской инфраструктуры - сельская местность: хутора и незастроенные участки леса и лугов.

Также прямо на границе двух самоуправлений, но на территории Нарва-Йыэсуу находится съезд с шоссе Таллинн-Нарва в город Силламяэ. Прилегающий к перекрестку луг и дорога, ведущая на хутора Нарва-Йыэсуу, наоборот, относятся к Силламяэ. Городская управа предлагает поменяться этими участками с соседним самоуправлением.

“Спутник” двух городов

Поделен между двумя соседними самоуправлениями и один из самых больших дачных районов Ида-Вирумаа - садоводство “Спутник”, участки в котором принадлежат, в основном, жителям Силламяэ и который непосредственно прилегает к этому городу.

“По существу это территория садовых товариществ, где дорогами, коммуникациями и сбором отходов занимается AÜ Sillamäe Sputnik. Поэтому весь район садовых товариществ мог бы стать единым целым и так же единым целым располагаться на административной территории одного самоуправления”, - написано в проекте решения горсобрания.

Председатель “Спутника” Михаил Верзилов рассказал, что часть садоводства, расположенная на территории бывшей волости Вайвара, а теперь города Нарва-Йыэсуу, была построена позже других. По его словам, объединение в одном самоуправлении было бы понятнее для садоводов, но, впрочем, и нынешнее положение деятельности садоводческого товарищества не мешает:

“В принципе, для нашей жизнедеятельности от этого нет никакой разницы. Просто при оформлении земли есть некоторые нюансы, но больше ничего. Мы живем здесь “одним колхозом”, будем говорить, не взирая на принадлежность земли”.

Кроме единой сети дорог, у “Спутника” есть также система трубопроводов для полива и водонапорные башни. Часть из них также расположена в одном самоуправлении, часть - в другом. Но, по словам председателя, система работает как одно целое, и административная граница ей не мешает.

Нарва-Йыэсуу уже предлагал объединить “Спутник”

Два соседних города уже вели в прошлом году переговоры об изменении границы, и тогда Силламяэ предлагал менее масштабные изменения. Но, как рассказал мэр Нарва-Йыэсуу Максим Ильин, стороны так и не пришли к соглашению.

Со стороны Нарва-Йыэсуу переговоры вел вице-мэр по развитию Райм Сарв. По его словам в комиссиях горсобрания возникли встречные предложения к соседям.

“Когда я пошел в комиссии горсобрания, депутаты сказали - давайте рассмотрим все места, которые надо посмотреть вместе с Силламяэ, - рассказал вице-мэр. - И добавилось еще место около шоссе. И второе место - у нас есть дачное товарищество “Спутник”, у которого часть на нашей территории, а большая часть - на территории Силламяэ. И мы предлагали Силламяэ, поскольку у них на всё садоводство общее некоммерческое объединение, взять его полностью на свою территорию. Проблема была только в том. И теперь они делают нам новое предложение, по которому садовое товарищество будет уже на их территории”.

По словам Максима Ильина, “Спутник” представляет сложность для Нарва-Йыэсуу - там множество маленьких участков, каждый со своим собственником. В Нарва-Йыэсуу составляется общая планировка, и учет интересов такого количества силламяэских собственников может серьезно затормозить этот процесс.