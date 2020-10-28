Галерея и видео ⟩ Пожар в жилом доме: погибли два человека

К тому времени, как сообщение дошло до Центра тревоги, здание было охвачено огнем. Причины возгорания неизвестны, по предварительным данным, в здании находились два человека. В 21.00 одного из них вытащили из здания. Его пытались реанимировать на месте, но безуспешно. Местонахождение другого человека в доме стало известно спасателям в 21.00, но его тело к тому времени еще не было вынесено из горящего дома.