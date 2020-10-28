Галерея и видео ⟩ Пожар в жилом доме: погибли два человека
В среду в 20.30 спасателей вызвали на улицу Касе в Вильянди, где горел дом. По предварительной информации, в результате пожара погибли не менее двух человек. По состоянию на 21.15 на месте происшествия шли активные работы по тушению, пишет Sakala.
К тому времени, как сообщение дошло до Центра тревоги, здание было охвачено огнем. Причины возгорания неизвестны, по предварительным данным, в здании находились два человека. В 21.00 одного из них вытащили из здания. Его пытались реанимировать на месте, но безуспешно. Местонахождение другого человека в доме стало известно спасателям в 21.00, но его тело к тому времени еще не было вынесено из горящего дома.
Работы по тушению пожара на месте аварии продолжаются. На место происшествия были отправлены три спасательных бригады и две бригады скорой помощи.
Частные дома на улице Касе построены на небольших участках, очень близко друг к другу, и спасатели работали, чтобы предотвратить пламя от распространения на другие здания.