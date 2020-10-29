В Эстонии сократили срок изоляции для приехавших из-за рубежа и близко контактировавших с заболевшим

Согласно решению, срок действия ограничений на свободу передвижения по возвращении из стран с высоким показателем заражения сократится с 14 до десяти дней. По-прежнему остается в силе возможность заменить ограничения на свободу передвижения двумя тестами, один из которых нужно сделать сразу по прибытии в Эстонию, а второй – не ранее, чем на седьмой день после отрицательного результата первого теста. Если результаты обоих тестов будут отрицательными, то человек может сразу вернуться к обычной жизни и не выдерживать изоляцию до 10-го дня. В силе остаются также исключения, сделанные для Латвии, Литвы и Финляндии.

Кроме того, сократится и карантин для лиц, близко контактировавших с заболевшим, в случае, если не ранее, чем на десятый день карантина они сделают тест и его результат будет отрицательным или если врач признает их не заразными. Срок в десять дней считается, начиная с последнего близкого контакта, который установил Департамент здоровья.

Поправки уточняют также действующую регуляцию и при определенных обстоятельствах предусматривают исключение, в соответствии с которым в неотложных случаях лицо, близко контактировавшее с заболевшим, может исполнять рабочие обязанности, если без этого задача государства или единицы местного самоуправления не может быть выполненной или ее выполнение будет крайне осложнено. Также предусмотрено исключение для лица, обеспечивающего жизненно важные услуги.

Поправки начнут действовать с завтрашнего дня для всех, находящихся в карантине и самоизоляции, в том числе для тех, чей срок карантина или изоляции уже идет.

Решения правительства исходят из результатов научных исследований, в соответствии с которыми у 95% людей симптомы заболевания проявляются в течение 10 дней после контакта с заболевшим. С учетом этого сократить сроки изоляции советуют как международные организации, так и Эстонское общество инфекционных заболеваний, а также консультирующий правительство ученый совет и Департамент здоровья.

Период изоляции уже сократил ряд европейских стран, в том числе Финляндия и Латвия.

Обязанность больных с диагнозом COVID-19 соблюдать карантин осталась без изменений.