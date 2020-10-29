Тайвань отпраздновал 200 дней без коронавируса. В чем секрет успеха?

Последний раз о заболевании внутри страны местные органы заявляли 12 апреля, пишет Associated Press.

С самого начала пандемии в стране с 23,5 миллионным населением было зарегистрировано всего 553 случая заболевания Covid-19 и семь смертей. Однако надзорные органы продолжают фиксировать новые случаи среди прибывающих в страну людей, но успевают быстро отследить и остановить распространение.

Тайвань безусловно добился успеха в борьбе с пандемией, особенно с учетом его тесных деловых и туристических связей с Китаем, где вирус впервые появился в конце прошлого года.

Однако возникает вопрос, действительно ли на острове нет коронавируса. Местные СМИ внимательно следят за сообщениями о людях, у которых диагностирован Covid-19 после отъезда из Тайваня.

Власти страны заявили, что в среду они получили сообщения от японских и тайских органов здравоохранения о том, что три человека, недавно покинувшие остров, были инфицированы коронавирусом.

За успехом страны стоит то, что Тайвань ввел жесткие меры в самом начале эпидемии: власти обязали население носить маски, назначил высокие штрафы за нарушение правил, также использовались новейшие технологии для отслеживания заражений. Еще 31 декабря прошлого года в аэропортах начали проверять температуру и симптомы пневмонии у людей, прибывающих из очага Covid-19 - Уханя.

С 23 января были прекращены полеты из Уханя, а живущим в Ухане гражданам Китая запретили въезд в Тайвань.

Для всех граждан Тайваня и иностранцев, прибывающих в страну, был введен обязательный и очень строгий 14-дневный карантин.