Еврокомиссия подготовила предложения по введению достойной минимальной зарплаты в ЕС

Брюссель подготовил юридические гарантии того, чтобы все работающие - от Болгарии до Люксембурга - получали достаточно денег для достойной жизни, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Еврокомиссия предложила директиву в масштабах Евросоюза, которая гарантировала бы работающим предприятий и учреждений блока минимальную зарплату в масштабах ЕС, сообщила пресс-служба Еврокомиссии.
Директиву необходимо утвердить всем национальным правительствам. Принимая во внимание эту директиву, в дальнейшем каждая страна должна будет предоставлять детальную информацию о своем ВВП, дороговизне жизни, стоимости жилья и после этого, принимая во внимание эту информацию, устанавливать минимальную ставку зарплаты.
"Работающим нужно дать право на адекватную минимальную зарплату, что дало бы возможность жить достойно.
Сегодня мы предлагаем юридические гарантии того, что минимальная заработная плата полностью соответствует требованиям и уважает национальные традиции каждого государства-члена ЕС и свободу социальных партнеров", - указала Урсула фон дер Ляйен.
По ее словам, эта директива создаст основу честного, всеобъемлющего и устойчивого восстановления экономики после вызванного пандемией Covid-19 кризиса.
"Кризис особенно больно затронул секторы, в которых большая часть работающих - с низкими зарплатами. Эти секторы - розничная торговля, здравоохранение и другие. В свою очередь, 10% работающих в ЕС живут в бедности", - отметила президент Еврокомиссии.
Комиссар по трудоустройству и вопросам социальных прав Николас Шмит указал, что за последнее десятилетие зарплаты в Евросоюзе значительно выросли, однако размер минимальной зарплаты основательно отстал.
"Минимальная зарплата есть во всех странах-участницах Евросоюза. В 21 государстве она установлена законом, а в шести странах - в Дании, Италии, на Кипре, в Австрии, Финляндии и Швеции - ее объем устанавливается с помощью коллективной просьбы", - сказал Шмит.
В свою очередь вице-президент Еврокомиссии по вопросам экономики Валдис Домбровскис заявил, что социальные партнеры должны сыграть решающую роль в установлении минимальной зарплаты на национальном и местном уровнях.
"Важно постановить, чтобы получатели низких зарплат во время восстановления экономики получили какие-то блага. Этими предложениями мы пытаемся добиться, чтобы работающие в Евросоюзе люди обеспечили себе достойную жизнь вне зависимости от того, где они работают.
Социальные партнеры играют важную роль в определении минимальной зарплаты, поэтому мы поддерживаем право социальных партнеров свободно вести переговоры о минимальной зарплате, а в случае, если это невозможно, Еврокомиссии необходимо предоставить юридические правовые нормы, как установить ставку минимальной зарплаты", - сказал Домбровскис.
Директива не предусматривает установление минимальной зарплаты законом, как и общего уровня ставки минимальной зарплаты.
Наконец, предложение предполагает улучшение защиты введения и надзора за минимальной зарплатой в каждой стране. Соблюдение и эффективное исполнение директивы имеет важное значение для работников, чтобы они могли получить выгоду от эффективной защиты минимальной заработной платы, а компании это, в свою очередь, защитит от нечестной конкуренции.