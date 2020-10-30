Коронакризис не должен ударить по рождаемости: система начисления родительского пособия изменится

По новому закону в течение трех последующих лет при начислении родительского пособия не будет учитываться обусловленный пандемией период, когда родитель был зарегистрирован в Эстонской кассе страхования от безработицы в качестве безработного. Министр народонаселения желает представить проект о поправках к закону правительству уже в ноябре.

«Из-за коронавируса многие нынешние и будущие родители уже потеряли работу, в результате чего доход многих семей уменьшился. А поскольку родительское пособие начисляется на базе среднего дохода, облагаемого социальным налогом, безработица непосредственно влияет на размер данного пособия. Согласно законопроекту, в течение следующих трех лет это пособие останется на уровне предшествовавшей статусу безработного средней зарплаты. В противном случае распространение коронавируса и его социально-экономические последствия заставили бы людей принимать вынужденные решения при планировании семьи – другими словами, отказываться от рождения ребенка. Это подорвало бы чувство уверенности молодых семей в завтрашнем дне на долгие годы,» - пояснила Рийна Солман, добавив, что главная цель поправок – смягчить негативное влияние чрезвычайного положения и пандемии на демографическую ситуацию, чтобы семьи не отказывались от мысли родить ещё одного ребенка или не откладывали это на неопределенный срок.

Законопроект ограничивается конкретным сроком и будет распространяться на родительские пособия, начисляемые в связи с рождением детей в период с 01 января 2021по 31 декабря 2023. В случае родившихся в названный отрезок времени детей расчетный период родительского пособия в силу вызванного пандемией и экономическим спадом положения придется на март этого года, когда было объявлено чрезвычайное положение, и на последовавший за этим период экономического спада. При определении срока действия изменений разработчики законопроекта руководствовались опытом предыдущего экономического кризиса, когда экономика восстанавливалась и рабочий охват приходил в норму в течение примерно трех лет.

Министр народонаселения Рийна Солман надеется, что к концу отпуска по уходу за ребенком новоиспеченных родителей экономика и рабочие места восстановятся и родители детей смогут вновь активно включиться в трудовую жизнь, будучи к тому времени богаче на одного или даже нескольких малышей. «Это – реальная возможность извлечь из вызванной кризисом безработицы пользу для семьи,» - отметила Рийна Солман.

Кроме принятых на учет в качестве безработных, законопроект касается еще и тех родителей детей с особыми потребностями, которые в период чрезвычайного положения находились в не оплачиваемом работодателем отпуске и кому государство в то время выплачивало пособие родителя ребенка с особыми потребностями.

При назначении родительского пособия Департамент социального страхования получает данные о безработном состоянии ходатайствующего о пособии в порядке автоматического обмена информацией от Эстонской кассы страхования от безработицы, так что родителю ребенка не надо самому обращаться с соответствующим заявлением.