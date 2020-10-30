Департамент здоровья обеспокоен: бессимптомные случаи распространены дома и на работе

Несмотря на относительно успешное сдерживание роста заболеваемости коронавирусом в Эстонии, в Департаменте здоровья считают, что бессимптомные носители вируса могут сыграть свою роль в распространении COVID-19, пишет Rus.ERR.
По данным Департамента здоровья, в Эстонии все чаще коронавирус проходит бессимптомно или в легкой форме.
Бессимптомные носители вируса зачастую не придают значения необходимости самоизоляции и не используют в достаточной мере средства индивидуальной защиты, что может способствовать распространению коронавируса.
«В основном заболевания возникают из-за близких контактов: от 30% до 75%», - сказала завотделом профилактики инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ольга Садикова.