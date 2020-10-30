Пт, 30.10.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу
  • Rus.Postimees.ee
  • Коронавирус
  • Департамент здоровья обеспокоен: бессимптомные случаи распространены дома и на работе

Департамент здоровья обеспокоен: бессимптомные случаи распространены дома и на работе

Общественный транспорт.

ФОТО: TOMS KALNINS/EPA/Scanpix

Несмотря на относительно успешное сдерживание роста заболеваемости коронавирусом в Эстонии, в Департаменте здоровья считают, что бессимптомные носители вируса могут сыграть свою роль в распространении COVID-19, пишет Rus.ERR.

По данным Департамента здоровья, в Эстонии все чаще коронавирус проходит бессимптомно или в легкой форме.

Бессимптомные носители вируса зачастую не придают значения необходимости самоизоляции и не используют в достаточной мере средства индивидуальной защиты, что может способствовать распространению коронавируса.

«В основном заболевания возникают из-за близких контактов: от 30% до 75%», - сказала завотделом профилактики инфекционных заболеваний Департамента здоровья Ольга Садикова.

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