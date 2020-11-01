Коронавирус диагностирован еще у 80 жителей Эстонии. Департамент: ситуация в Харьюмаа - тревожная

Согласно данным регистра народонаселения, больше всего новых положительных результатов тестов было диагностировано в Харьюмаа, где коронавирусная инфекция была обнаружена у 46 человек. В Ида-Вирумаа добавилось восемь случаев, в Тартумаа и на Хийумаа — по четыре случая, в Пярнумаа — два новых случая заражения. В Валгамаа, Ляэнемаа, Ляэне-Вирумаа, Йыгевамаа и на Сааремаа добавилось по одному положительному тесту. Место жительства 11 заразившихся в регистре народонаселения не указано. Как правило, в таких случаях речь идет об иностранцах.

Заболеваемость на 100 000 человек за последние 14 дней составляет 68,28.

По словам гендиректора Департамента здоровья Юллара Ланно, за последнее время выросла доля положительных тестов: если общее количество положительных результатов было меньше двух процентов, то за последние сутки соответствующий показатель был в три с половиной раза выше. Ланно сказал, что тревожная ситуация в Харьюмаа, где доля случаев заражения за последние сутки была почти 60 процентов. Согласно регистру народонаселения, более двух третей заболевших Харьюмаа находятся в Таллинне. «Поскольку число зараженных увеличилось, необходимо очень серьезно следовать инструкциям Департамента здоровья и соблюдать дистанцию ​​как на работе, так и в общественных местах», - сказал Ланно.

Из 46 случаев в Харьюмаа 32 приходятся на Таллинн. В восьми случаях заражение произошло в кругу семьи, в одном - в кругу знакомых. В трех случаях вирус был завезен из-за границы: из Испании, Великобритании и Бельгии. В пяти случаях источник заражения неизвестен, обстоятельства остальных случаев выясняются.

Из случаев в Харьюмаа за 31 октября 15 связаны с заражением в кругу семьи, 11 — в кругу знакомых, в двух случаях заразились на работе. Три случая были завезены из России, два — с Украины и один — из Швеции.

Всего под наблюдением Пыхьяского отделения Департамента здоровья в связи с распространением коронавируса находятся более 3 000 человек, 595 из которых больны. Всего Пыхьяское региональное отделение работает с 14 очагами: вспышка на первом рабочем месте затронула 42 человек, на втором рабочем месте – восемь, на третьем рабочем месте – тоже восемь человек. В семейном очаге насчитывается пять человек. В первом очаге заболевания в школе насчитывается шесть заболевших, а во втором — пять. В четвертом очаге на рабочем месте – 10, и в пятом очаге на рабочем месте — шесть инфицированных. Во вспышке после вечеринки насчитывается 17 человек. В шестом очаге на рабочем месте насчитывается восемь больных. В очаге в доме попечения насчитывается 33 человека. В седьмом очаге на рабочем месте насчитывается шесть заболевших. В очаге восьмого места работы – пять зараженных, в спортивном очаге – пять человек.

Из новых случаев в Ида-Вирумаа три связаны с заражением на работе, в двух случаях заболели работники детского сада. В одном случае человек заразился в школе, еще в одном — в кругу семьи и еще одном в кругу знакомых. В одном случае вирус был привезен из Швеции и в одном — из Польши.

Новый случай в Ляэне-Вирумаа связан с заражением на работе.

В Идаском регионе наблюдается семь активных очагов: с очагом первой силламяэской школы связаны 36 человек, в Йыхвиском доме призрения – 21, на рабочем месте в Нарва-Йыэсуу – 10 заболевших, во второй силламяэской школе – девять, в очаге на рабочем месте в Нарве – семь заболевших, в нарвским детском саду – семеро. В очаге тюрьмы насчитывается 88 человек, двое из них – сотрудники тюрьмы (здесь указаны шесть поступивших сегодня утром положительных тестов, которые официально будут зачислены в завтрашнюю статистику).

Под наблюдением Идаского регионального отделения находятся почти 1 000 человек, из которых заболели 203 человека.

Один случай в Тартумаа был завезен из Финляндии, обстоятельства заражения других устанавливаются. Всего под наблюдением Лыунаского регионального отделения почти 350 человек, из которых больны 54 человека. Под наблюдением Лыунаского регионального отделения находится один активный очаг – очаг заражения в рабочем коллективе в Йыгевамаа с 20 больными.

На Хийумаа один человек заразился от члена семьи, а обстоятельства второго заражения устанавливаются. В Ляэнемаа человек заразился от члена семьи. Обстоятельства заражения в Пярнумаа выясняются. Под наблюдением Ляэнеского регионального отделения 260 человек, из которых заболели 55.

В больничном лечении нуждаются 43 человека

По состоянию на утро 1 ноября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией в больничном лечении нуждались 43 человека, два пациента находятся на искусственной вентиляции легких. За сутки выписали одного человека. Было открыто три новых истории болезни с COVID-19.

На сегодня в больницах завершено 550 случаев заболевания COVID-19 у 536 человек.

По состоянию на 1 ноября, выздоровели 3 824 человека. Из них истории болезни 2 789 человек (72,9%) завершены, у 1 035 человек (27,1%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано почти 264 000 первичных тестов, из них 4 985 тестов, т. е. 1,89 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2. С более подробной статистикой по тестированию на коронавирус можно ознакомиться на странице www.terviseamet.ee/koroonakaart

Каждый обязан не допустить распространения вируса

Если каждый из нас будет вести себя ответственно, то тем самым мы сможем остановить распространение вируса и не допустить закрытия общества. Коронавирус передается от человека к человеку, и каждый играет очень важную роль в ограничении распространения вируса.

Необходимо сделать тест при первой возможности. В последнее время увеличилась доля бессимптомных переносчиков вируса. Также увеличилось количество положительных тестов среди сделанных за сутки тестов, что указывает на риск скрытого распространения вируса. Департамент здоровья призывает всех пройти тестирование даже при легких симптомах!

Правительство сократило срок самоизоляции для возвращающихся из стран с высоким риском заражения коронавирусом с 14 дней до 10 дней. Лица, близко контактировавшие с больными коронавирусом, для сокращения карантина должны не раньше, чем на 10-й день сдать тест на коронавируса, результат которого должен быть отрицательным. Согласно исследованиям, примерно у 95 процентов людей симптомы заболевания появляются в течение 10 дней после заражения. Период изоляции уже сократили в нескольких европейских странах, включая Финляндию и Латвию.

Загрузите мобильное приложение HOIA на свой телефон через Google Play или App Store, которое уведомит вас, если вы были в тесном контакте с носителем коронавируса. Вы также можете анонимно сообщить другим пользователям о своей болезни. Телефоны пользователей приложения обмениваются анонимными кодами, и страна, производитель приложения или производитель телефона не могут знать, кто с кем был в тесном контакте. Подробнее на www.hoia.me/ru.

COVID-19 является инфекционным заболеванием, которое вызывает вирус SARS-CoV-2, и которое передается от человека к человеку при чихании и кашле, а также через зараженные поверхности и немытые руки.

По данным Центра информационных систем здоровья и благополучия (TEHIK) на сегодняшний день мобильное приложение HOIA было скачано 164 259 раза, 135 человек сообщили через приложение о своем заболевании.

Более подробную информацию о COVID-19 можно найти на веб-странице и на странице в Facebook Департамента здоровья.