Чт, 5.11.2020
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Мартин Репинский
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  • Мошенники второй раз обобрали 66-летнюю женщину
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Мошенники второй раз обобрали 66-летнюю женщину

Мошенники рассчитывают на доверчивость людей.

ФОТО: digikapital.ee

В среду полиция возбудила уголовное дело об интертнет-мошенничестве, жертва которого год назад уже пострадала от обманщиков.

С 66-летней потерпевшей связались через WhatsApp и предложили помощь, чтобы вернуть 8000 евро, которых ее год назад лишили мошенники, предложившие вложиться в инвестиции. Для того чтобы решить вопрос, ее попросили сообщить признак пользователя в интернет-банке, данные банковской карты, а также самостоятельно вводить PIN 1 и PIN 2 через систему Smart ID.

В результате этого мошенники смогли оформить на ее имя разные быстрые кредиты на сумму в 7000 евро, которые сразу после поступления на ее счет перевели на счета в Эстонии и Латвии. Общий ущерб составил 7065 евро.

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