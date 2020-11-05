Мошенники второй раз обобрали 66-летнюю женщину

С 66-летней потерпевшей связались через WhatsApp и предложили помощь, чтобы вернуть 8000 евро, которых ее год назад лишили мошенники, предложившие вложиться в инвестиции. Для того чтобы решить вопрос, ее попросили сообщить признак пользователя в интернет-банке, данные банковской карты, а также самостоятельно вводить PIN 1 и PIN 2 через систему Smart ID.