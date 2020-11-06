Глава МИД Эстонии побеседовал с Алексеем Навальным

Сегодня, 6 ноября, министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу побеседовал с находящимся в Германии российским оппозиционером Алексеем Навальным.
Министр иностранных дел Эстонии осудил вчерашний проведенный властями обыск московского офиса Навального. По словам Рейнсалу, важно провести международное расследование отравления Алексея Навального. «Если Россия откажется от сотрудничества, необходимо рассмотреть вопрос о дополнительных санкциях», - сказал Рейнсалу.
Рейнсалу пожелал Алексею Навальному скорейшего выздоровления и заверил, что Эстония и дальше будет привлекать внимание мировой общественности к покушению на Алексея Навального с применением химического оружия.