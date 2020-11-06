Для вашего интерьера ⟩ Замечательные находки этой недели на интернет-аукционах

Персидский ковер ручной работы

Продавец из Лихула продает красивый синий ковер, сотканный вручную в Иране. Ковер с изящным орнаментом подходит как для современных, так и для классических интерьеров. Длина ковра - 137 см, ширина - 90 см.

Участвовать в аукционе можно ЗДЕСЬ!

Персидский ковер. ФОТО: osta.ee

Чашки от Villeroy & Boch

Чашки от немецкого производителя керамики в Эстонии высоко ценятся, их даже покупают в приданое. За одну маленькую чашку в магазине придется заплатить десятки, а то и сотни евро! На аукционе, если вам повезет, вы получите их по цене бутерброда. У этого же торговца есть и другая посуда от Villeroy & Boch.

В аукционе можно принять участие ЗДЕСЬ!

Чашки от Villeroy & Boch. ФОТО: osta.ee

Антикварные часы с кукушкой

Интересный аукционный лот - часы с кукушкой, которые много лет стояли, но находятся в рабочем состоянии. Внутри этих часов, сделанных из натурального дерева, живет кукушка, которая выглядывает из окошка и объявляет время каждые полчаса. В полный час кукушка исчезает внутри. Высота часов 52 см, ширина - 32 см и глубина - 16 см.

В аукционе можно принять участие ЗДЕСЬ!

Часы с кукушкой. ФОТО: osta.ee

Антикварные стулья в стиле бидермайер

Стулья 1900-х годов - настоящая жемчужина! Старинные стулья в таком хорошем состоянии продаются не каждый день. На аукционе продается комплект из четырех стульев, и если повезет, их можно заполучить очень дешево.

В аукционе можно принять участие ЗДЕСЬ!

Стулья в стиле бидермайер. ФОТО: osta.ee

Барный шкафчик из цельного дерева

Кому не понадобится такой солидный, красивый и компактный бар? Именно такой продается на интернет-аукционе! Барный шкаф из массива дерева, созданный итальянским производителем высококачественной мебели Selva, подходит для интерьера любого дома. Столешница из натурального мрамора. Высота шкафа 70 сантиметров, ширина 65 сантиметров.

В аукционе можно принять участие ЗДЕСЬ!

Барный шкаф. ФОТО: osta.ee