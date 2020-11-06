Пт, 6.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст

Для вашего интерьера ⟩ Замечательные находки этой недели на интернет-аукционах

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ФОТО: Shutterstock

Чтобы обставить дом, совсем не обязательно ходить по мебельным магазинам. Есть и другие места, где можно найти классную мебель или предметы декора. Вот самые интересные находки этой недели на аукционах по продаже предметов интерьера, пишет Kodustiil.

Персидский ковер ручной работы

Продавец из Лихула продает красивый синий ковер, сотканный вручную в Иране. Ковер с изящным орнаментом подходит как для современных, так и для классических интерьеров. Длина ковра - 137 см, ширина - 90 см. 

Участвовать в аукционе можно ЗДЕСЬ!

Персидский ковер.

ФОТО: osta.ee

Чашки от Villeroy & Boch

Чашки от немецкого производителя керамики в Эстонии высоко ценятся, их даже покупают в приданое. За одну маленькую чашку в магазине придется заплатить десятки, а то и сотни евро! На аукционе, если вам повезет, вы получите их по цене бутерброда. У этого же торговца есть и другая посуда от Villeroy & Boch.

В аукционе можно принять участие ЗДЕСЬ!

Чашки от Villeroy & Boch.

ФОТО: osta.ee

Антикварные часы с кукушкой

Интересный аукционный лот - часы с кукушкой, которые много лет стояли, но находятся в рабочем состоянии. Внутри этих часов, сделанных из натурального дерева, живет кукушка, которая выглядывает из окошка и объявляет время каждые полчаса. В полный час кукушка исчезает внутри. Высота часов 52 см, ширина - 32 см и глубина - 16 см.

В аукционе можно принять участие ЗДЕСЬ!

Часы с кукушкой.

ФОТО: osta.ee

Антикварные стулья в стиле бидермайер

Стулья 1900-х годов - настоящая жемчужина! Старинные стулья в таком хорошем состоянии продаются не каждый день. На аукционе продается комплект из четырех стульев, и если повезет, их можно заполучить очень дешево.

В аукционе можно принять участие ЗДЕСЬ!

Стулья в стиле бидермайер.

ФОТО: osta.ee

Барный шкафчик из цельного дерева

Кому не понадобится такой солидный, красивый и компактный бар? Именно такой продается на интернет-аукционе! Барный шкаф из массива дерева, созданный итальянским производителем высококачественной мебели Selva, подходит для интерьера любого дома. Столешница из натурального мрамора. Высота шкафа 70 сантиметров, ширина 65 сантиметров.

В аукционе можно принять участие ЗДЕСЬ!

Барный шкаф.

ФОТО: osta.ee

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