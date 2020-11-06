Для вашего интерьера ⟩ Замечательные находки этой недели на интернет-аукционах

Чтобы обставить дом, совсем не обязательно ходить по мебельным магазинам. Есть и другие места, где можно найти классную мебель или предметы декора. Вот самые интересные находки этой недели на аукционах по продаже предметов интерьера, пишет Kodustiil.
Персидский ковер ручной работы
Продавец из Лихула продает красивый синий ковер, сотканный вручную в Иране. Ковер с изящным орнаментом подходит как для современных, так и для классических интерьеров. Длина ковра - 137 см, ширина - 90 см.
Участвовать в аукционе можно ЗДЕСЬ!
Чашки от Villeroy & Boch
Чашки от немецкого производителя керамики в Эстонии высоко ценятся, их даже покупают в приданое. За одну маленькую чашку в магазине придется заплатить десятки, а то и сотни евро! На аукционе, если вам повезет, вы получите их по цене бутерброда. У этого же торговца есть и другая посуда от Villeroy & Boch.
Антикварные часы с кукушкой
Интересный аукционный лот - часы с кукушкой, которые много лет стояли, но находятся в рабочем состоянии. Внутри этих часов, сделанных из натурального дерева, живет кукушка, которая выглядывает из окошка и объявляет время каждые полчаса. В полный час кукушка исчезает внутри. Высота часов 52 см, ширина - 32 см и глубина - 16 см.
Антикварные стулья в стиле бидермайер
Стулья 1900-х годов - настоящая жемчужина! Старинные стулья в таком хорошем состоянии продаются не каждый день. На аукционе продается комплект из четырех стульев, и если повезет, их можно заполучить очень дешево.
Барный шкафчик из цельного дерева
Кому не понадобится такой солидный, красивый и компактный бар? Именно такой продается на интернет-аукционе! Барный шкаф из массива дерева, созданный итальянским производителем высококачественной мебели Selva, подходит для интерьера любого дома. Столешница из натурального мрамора. Высота шкафа 70 сантиметров, ширина 65 сантиметров.
Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!