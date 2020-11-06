Bloomberg: Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Ожидается, что в ближайшее время это решение будет опубликовано на сайте "Официального журнала" Евросоюза, пишет агентство Интерфакс.

Ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта. Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, которые в Евросоюзе считаются фальсифицированными властями страны, это вторая санкционная акция ЕС. Совет Европейского союза уже принял 2 октября дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.