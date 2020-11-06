Пт, 6.11.2020
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Айн Кендра

Bloomberg: Евросоюз ввел санкции против Лукашенко

Александр Лукашенко.

ФОТО: Sergei Sheleg/BelTA/TASS/Scanpix

Совет ЕС своим решением в пятницу утвердил дополнительный санкционный список по Белоруссии, в который включены 15 должностных лиц страны, в том числе президент Александр Лукашенко, сообщает агентство Bloomberg.

Ожидается, что в ближайшее время это решение будет опубликовано на сайте "Официального журнала" Евросоюза, пишет агентство Интерфакс.

Ограничительные меры вступают в силу в день официальной публикации акта. Санкционными мерами являются замораживание финансовых активов в ЕС и запрет на выдачу виз в страны Евросоюза указанным в списке лицам.

После президентских выборов в Белоруссии 9 августа, которые в Евросоюзе считаются фальсифицированными властями страны, это вторая санкционная акция ЕС. Совет Европейского союза уже принял 2 октября дополнительные индивидуальные санкции в отношении белорусских официальных лиц.

Тогда в санкционный список в общей сложности были включены 40 человек, которых в Евросоюзе считают причастными к фальсификации итогов президентских выборов и насилию в отношении манифестантов в ходе мирных протестов.

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