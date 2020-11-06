Графики ⟩ В Таллинне по-прежнему продается самый дорогой в странах Балтии бензин

В Таллинне цены на все виды топлива остались на уровне недельной давности. В Риге цены на бензин упали на 1 цент, на дизельное топливо - на полцента. В Вильнюсе цены на бензин упали на 1,4 цента, дизельное топливо выросло в цене на 1,3 цента за литр.

Самый дорогой бензин в странах Балтии по-прежнему продается в Таллинне. По состоянию на пятницу 95-й бензин в эстонской столице стоил 1,229 евро, что на 11 центов дороже, чем в Риге, и на 18,3 цента дороже, чем в Вильнюсе.

Бензин 98+ в Таллинне стоит 1,279 евро, что на 10 центов дороже, чем в Риге, и на 15,4 центра дороже, чем в Вильнюсе.

Цена на дизельное топливо в эстонской столице составила 0,969 евро, то есть на 2,5 цента дешевле, чем в Риге, и на 5,3 цента дороже, чем в Вильнюсе.