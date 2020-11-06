Пт, 6.11.2020
Энтузиазм педагогов эксплуатировался в течение многих десятилетий. Ааду Муст
Ааду Муст

Ратас: в сфере здравоохранения складывается чрезвычайная ситуация

Jüri Ratas.

ФОТО: Tairo Lutter

Премьер-министр Юри Ратас в пятницу написал в соцсетях, что на сегодня в Эстонии в сфере здравоохранения складывается чрезвычайная ситуация. 

 «И общая ситуация также критическая. Если мы сегодня не учтем этого и не будем действовать соответствующим образом, мы скоро окажемся в кризисе», - написал он.

Ратас отметил, что мы остановим эпидемию, если в ближайшие недели все сделают все возможное, чтобы самому не заразиться коронавирусом и не заразить других.

"Это требует серьезного отношения к происходящему. Еще более тщательно нужно соблюдать правила для избежания заражения, которые начинаются с основ: риск заражения тем ниже, чем меньше мы контактируем с другими. По-прежнему важно на каждом шагу соблюдать гигиену и заболев, обращаться к врачу".

Ратас подчеркнул, что на карту поставлены здоровье и жизнь всего населения, а также способность системы здравоохранения поддерживать их.

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back