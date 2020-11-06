Ратас: в сфере здравоохранения складывается чрезвычайная ситуация

«И общая ситуация также критическая. Если мы сегодня не учтем этого и не будем действовать соответствующим образом, мы скоро окажемся в кризисе», - написал он.

Ратас отметил, что мы остановим эпидемию, если в ближайшие недели все сделают все возможное, чтобы самому не заразиться коронавирусом и не заразить других.

"Это требует серьезного отношения к происходящему. Еще более тщательно нужно соблюдать правила для избежания заражения, которые начинаются с основ: риск заражения тем ниже, чем меньше мы контактируем с другими. По-прежнему важно на каждом шагу соблюдать гигиену и заболев, обращаться к врачу".