Министр Лукас: не вижу риска распространения вируса на культурных мероприятиях

Лукас сообщил, что дополнительные меры в отношении вирусной ситуации будут обсуждаться в правительстве во вторник. «В настоящее время распространения инфекции на спектаклях, в кинотеатрах и на концертах не наблюдается. Если и есть безопасное место, то это театр, кино, концертный зал», - объяснил Лукас.

Но что, если Департамент здоровья скажет, что в залах снова должна быть 50-процентная заполняемость? "Насколько мне известно, Департамент здоровья этого не говорил. В настоящее время эти места являются самыми безопасными в Эстонии", - отметил министр. По его словам, вводимые государством меры должны дисциплинировать и регулировать поведение там, где в настоящее время распространяется вирус.

«В зале театра никто случайно не кладет голову другому человека на колени и не забывает об этом на 15 минут. Меры укрепления доверия, в целом, соблюдаются и не нарушаются. Поскольку культура является одной из основных потребностей для многих, необходимо серьезно все взвесить, прежде чем вводить здесь серьезные ограничения», - пояснил свою позицию министр.

Лукас также призывает публику надевать маску в зале, чтобы обезопасить себя. «Театры могли бы говорить людям не выключать телефон на время представления, а переводить его в беззвучный режим. Потому что, если выключить телефон, приложение HOIA не будет работать», - предлагает министр.