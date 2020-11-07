В самом большом очаге заражения в Эстонии почти 200 заболевших

Пресс-секретарь тюрем сообщил, что в пятницу положительные пробы дали еще 27 заключенных и один работник.

Новые случаи заболевания выявлялись при повторных тестах, которые проводились с учетом инкубационного периода вируса у тех, у кого ранее был отрицательный результат.

По состоянию на вечер пятницы, из инфицированных были освобождены из Вируской тюрьмы трое заключенных. Для дальнейшего наблюдения тюрьма направила их данные в Департамент здоровья.

Из находящихся в Вируской тюрьме почти 670 заключенных коронавирусом заражены 189 человек, то есть 30 процентов.