В самом большом очаге заражения в Эстонии почти 200 заболевших

В самом большом в Эстонии очаге заражения в Вируской тюрьме число заболевших коронавирусом приближается к 200 - среди заключенных 189, а среди работников пятеро инфицированных, сообщает Põhjarannik.
Пресс-секретарь тюрем сообщил, что в пятницу положительные пробы дали еще 27 заключенных и один работник.
Новые случаи заболевания выявлялись при повторных тестах, которые проводились с учетом инкубационного периода вируса у тех, у кого ранее был отрицательный результат.
По состоянию на вечер пятницы, из инфицированных были освобождены из Вируской тюрьмы трое заключенных. Для дальнейшего наблюдения тюрьма направила их данные в Департамент здоровья.
Из находящихся в Вируской тюрьме почти 670 заключенных коронавирусом заражены 189 человек, то есть 30 процентов.
В больницу в тяжелом состоянии доставлены трое заключенных. По данным пресс-секретаря, у 111 зараженных заключенных нет жалоб, у остальных - симптомы простуды или проблемы с распознаванием запахов и вкусов.