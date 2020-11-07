Галерея ⟩ Американцы вышли на улицы, отмечая победу Байдена на президентских выборах

Американцы празднуют победу демократа Джо Байдена на выборах президента США как на улицах, так и дома, пишет Postimees.
«Предстоящая работа будет тяжелой, но я обещаю вам следующее: я буду президентом всех американцев - независимо от того, выбрали вы меня или нет», - написал в Twitter 77-летний Байден, бывший вице-президент.
«Теперь, когда эта кампания окончена, пора оставить позади гнев и резкую риторику и стать единым народом», - сказал Байден в другом заявлении.
"Америке пора объединиться и выздороветь", добавил он.