Вс, 8.11.2020
Люди много пересекали границу, а вирус следовал за ними. Урмас Рейнсалу
Урмас Рейнсалу

Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 50 миллионов человек

Koroonaviirus SARS-CoV-2

ФОТО: Peter Ja Ryan Allen

Более 50 миллионов человек по всему миру заразились новой коронавирусной инфекцией, свидетельствуют данные университета Джонса Хопкинса, собирающего статистику заболевания в режиме реального времени.

Более 1,2 миллиона человек во всем мире умерли от COVID-19. 32,8 миллиона человек выздоровели.

На первом месте среди всех стран мира по числу заболевших идут США. Там зарегистрированы 9,8 миллиона случаев COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 237 тысяч человек, выздоровели 3,8 миллиона человек.

На втором месте Индия — в стране 8,5 миллиона инфицированных, из них 126 тысяч человек умерли и 7,8 миллиона выздоровели.

Следом идет Бразилия — 5,6 миллиона заболевших, из них 162 тысяч погибших и 5,1 миллиона выздоровевших.

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