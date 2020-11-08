Число заразившихся коронавирусом во всем мире превысило 50 миллионов человек

Более 1,2 миллиона человек во всем мире умерли от COVID-19. 32,8 миллиона человек выздоровели.

На первом месте среди всех стран мира по числу заболевших идут США. Там зарегистрированы 9,8 миллиона случаев COVID-19. С начала пандемии в стране умерли 237 тысяч человек, выздоровели 3,8 миллиона человек.

На втором месте Индия — в стране 8,5 миллиона инфицированных, из них 126 тысяч человек умерли и 7,8 миллиона выздоровели.