Вс, 8.11.2020
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  • Полиция нашла пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина

Полиция нашла пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина

Валентин

ФОТО: Politsei

Полиция сегодня искала пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина, который ушел из дома на Линнамяэ-теэ примерно в 9 часов утра.

Уходя из дома, Валентин сказал, что пойдет в район Прийсле. Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении пожилого человека в Центр тревоги в 18 часов.

Полицейские сразу же начали поиски и проверили места, где он мог бы находиться. 

Сообщалось, что общественным транспортом Валентин не пользуется, мобильного телефона у него при себе нет.

Вечером полиция сообщила, что Валентин найден и отправлен домой.  Медицинская помощь ему не требовалась.

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