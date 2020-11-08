Полиция нашла пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина

Полиция сегодня искала пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина, который ушел из дома на Линнамяэ-теэ примерно в 9 часов утра.
Уходя из дома, Валентин сказал, что пойдет в район Прийсле. Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении пожилого человека в Центр тревоги в 18 часов.
Полицейские сразу же начали поиски и проверили места, где он мог бы находиться.
Сообщалось, что общественным транспортом Валентин не пользуется, мобильного телефона у него при себе нет.
Вечером полиция сообщила, что Валентин найден и отправлен домой. Медицинская помощь ему не требовалась.