Полиция нашла пропавшего в Ласнамяэ 71-летнего Валентина

Уходя из дома, Валентин сказал, что пойдет в район Прийсле. Обеспокоенные родные сообщили об исчезновении пожилого человека в Центр тревоги в 18 часов.

Полицейские сразу же начали поиски и проверили места, где он мог бы находиться.

Сообщалось, что общественным транспортом Валентин не пользуется, мобильного телефона у него при себе нет.