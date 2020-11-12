Видео ⟩ Полиция задержала мешавшего движению водителя, который ехал слишком медленно

Полицейские задержали автомобиль, который ехал медленнее остальных и таким образом препятствовал движению, и поговорили с водителем, пишет Postimees.
Центр надзора за дорожным движением поделился видео с бортовой камеры полицейской машины, на котором видно движущуюся по двухполосной дороге медленнее разрешенной скорости машину, за которой сформировалась колонна из 15 машин.
Милиционеры развернули свою машину, проехали мимо колонны и задержали машину, мешавшую движению. Правоохранители объяснили водителю, что из соображений безопасности необходимо ехать более быстро.
В центре надзора за дорожным движением отметили, что водитель должен адаптировать скорость своего транспортного средства к ситуации, но не должен превышать максимально разрешенную скорость, а выбор скорости движения должен учитывать его стаж вождения, дорожные условия, состояние дороги и транспортного средства, погодные условия, плотность движения и другие условия движения.
Полиция напоминает, что если водитель движется медленнее, чем разрешено, и машины, ожидающие проезда, скопились за ним, необходимо найти возможность и позволить им безопасно проехать. Если несколько автомобилей медленно скопятся позади пассажира, некоторые нетерпеливые водители могут спровоцировать очень опасную ситуацию.
Закон о дорожном движении гласит, что если ширина, курс или состояние проезжей части в сочетании с интенсивным встречным движением не позволяют безопасно двигаться медленно движущемуся транспортному средству, водитель такого транспортного средства должен снизить скорость и, при необходимости держаться как можно ближе к обочине, чтобы остальные могли безопасно проехать.