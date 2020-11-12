Видео ⟩ Полиция задержала мешавшего движению водителя, который ехал слишком медленно

Центр надзора за дорожным движением поделился видео с бортовой камеры полицейской машины, на котором видно движущуюся по двухполосной дороге медленнее разрешенной скорости машину, за которой сформировалась колонна из 15 машин.

Милиционеры развернули свою машину, проехали мимо колонны и задержали машину, мешавшую движению. Правоохранители объяснили водителю, что из соображений безопасности необходимо ехать более быстро.

В центре надзора за дорожным движением отметили, что водитель должен адаптировать скорость своего транспортного средства к ситуации, но не должен превышать максимально разрешенную скорость, а выбор скорости движения должен учитывать его стаж вождения, дорожные условия, состояние дороги и транспортного средства, погодные условия, плотность движения и другие условия движения.

Полиция напоминает, что если водитель движется медленнее, чем разрешено, и машины, ожидающие проезда, скопились за ним, необходимо найти возможность и позволить им безопасно проехать. Если несколько автомобилей медленно скопятся позади пассажира, некоторые нетерпеливые водители могут спровоцировать очень опасную ситуацию.