Марко Михкельсон о работе дипломатов: совесть иногда говорит одно, а правительство рекомендует делать другое

В день 102-й годовщины Министерства иностранных дел заместитель председателя комиссии по иностранным делам Рийгикогу Марко Михкельсон считает, что работа дипломатов сегодня осложняется опасностью конфликта между личными убеждениями и позиции правительства.
«Сегодня Министерству иностранных дел Эстонии исполняется 102 года, - написал Михкельсон в социальных сетях. - Поздравляем всех наших доблестных дипломатов и во всем мире, и здесь, у себя дома, которые часто выполняют невидимую, но важную для Эстонии работу».
«Они — игроки нашей передовой, задача которых - уберечь нас от конфликтов и в то же время создать возможности сделать Эстонию больше и заметнее в полном конкуренции мире. Это совсем непростая задача, особенно в то время, когда совесть иногда говорит одно, а правительство рекомендует делать другое»,- написал Михкельсон.
Так, с должности посла Эстонии в Финляндии в начале августа ушел в отставку Харри Тийдо, который обосновал свою отставку в том числе и политической линией эстонского правительства, с которой его собственные убеждения существенно разошлись.