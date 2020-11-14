Марко Михкельсон о работе дипломатов: совесть иногда говорит одно, а правительство рекомендует делать другое

«Сегодня Министерству иностранных дел Эстонии исполняется 102 года, - написал Михкельсон в социальных сетях. - Поздравляем всех наших доблестных дипломатов и во всем мире, и здесь, у себя дома, которые часто выполняют невидимую, но важную для Эстонии работу».

«Они — игроки нашей передовой, задача которых - уберечь нас от конфликтов и в то же время создать возможности сделать Эстонию больше и заметнее в полном конкуренции мире. Это совсем непростая задача, особенно в то время, когда совесть иногда говорит одно, а правительство рекомендует делать другое»,- написал Михкельсон.