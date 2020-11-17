Ведущие спортсмены страны обратились с призывом к жителям Эстонии

Ведущие спортсмены Эстонии в видеоклипе, снятом Эстонским Олимпийским комитетом и опубликованном социальными каналами Olümpiafänn, призывают жителей страны носить защитные маски, скачать мобильное приложение HOIA и следить за чистотой рук — все во имя того, чтобы общими усилиями сохранить в Эстонии жизнь, а спортивные залы — открытыми для посещения.
В видеоклипе ЭОК участвуют олимпийские чемпионы, легкоатлеты Герд Кантер и Эрки Нооль, конькобежка Саския Алусалу, шпажистки Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Кристина Кууск, Катрина Лехис, метательница молота Анна Мария Орель, тяжелоатлет Март Сейм, фристайлистка Келли Сильдару и культурист Отт Кийвикас.
Член исполкома ЭОК, профессор спортивной биологии Таллиннского университета Кристьян Порт рекомендует людям носить маски. «Исследования показывают, что в странах, в которых носят маски, распространение вируса заметно снизилось. Соблюдая правила безопасного поведения, мы сможем избежать риска заражения и если выбирать, носить маску или нет, то я рекомендую обязательно носить. Мытье рук и соблюдение дистанции — это очень дешевый способ проявить заботу как о своем собственном здоровье, так и окружающих», - добавил Порт.
Фехтовальщица, участница Олимпийских игр Эрика Кирпу отметила, что маска — важное средство личной защиты. По ее словам, жители Эстонии сейчас перед важным выбором. «Правильное поведение поможет сдержать вирус. Если мы своим поведением сумеем замедлить его распространение, то появится надежда избежать суровых мер ограничения, которые могут остановить жизнь в Эстонии», - подчеркнула живущая в Италии Кирпу.