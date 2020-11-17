Ведущие спортсмены страны обратились с призывом к жителям Эстонии

В видеоклипе ЭОК участвуют олимпийские чемпионы, легкоатлеты Герд Кантер и Эрки Нооль, конькобежка Саския Алусалу, шпажистки Ирина Эмбрих, Эрика Кирпу, Кристина Кууск, Катрина Лехис, метательница молота Анна Мария Орель, тяжелоатлет Март Сейм, фристайлистка Келли Сильдару и культурист Отт Кийвикас.

Член исполкома ЭОК, профессор спортивной биологии Таллиннского университета Кристьян Порт рекомендует людям носить маски. «Исследования показывают, что в странах, в которых носят маски, распространение вируса заметно снизилось. Соблюдая правила безопасного поведения, мы сможем избежать риска заражения и если выбирать, носить маску или нет, то я рекомендую обязательно носить. Мытье рук и соблюдение дистанции — это очень дешевый способ проявить заботу как о своем собственном здоровье, так и окружающих», - добавил Порт.