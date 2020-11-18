Соцдемы: у правительства нет плана борьбы с коронавирусом

Рийна Сиккут призвала депутатов поддержать предложение социал-демократов направить дополнительно 30 млн евро на выплату компенсаций по болезни, чтобы люди могли себе позволить оставаться дома при первых же симптомах болезни. Социал-демократы применят тактику затягивания заседания, чтобы заставить правительство в конце концов принять решение по оплате больничного уже с первого дня.

«Показатель заболеваемости за последние 14 дней составляет 223 человека на 100 тысяч жителей, что выше, чем когда-либо. За последние сутки добавились еще 274 новых заболевших. Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья находятся более 13 тысяч человек. Выявлено 28 очагов заболеваний, из них 8 – на рабочем месте. Четыре очага обнаружено в школах, три – на мероприятиях, два – в детских садах, два – в домах попечения, по одному в больнице и Таллиннской тюрьме», – сказала Сиккут, описывая всю сложность ситуации.