Фото ⟩ Стильная квартира в Пярну с нетерпением ждет новых хозяев

Современная, стильная двухэтажная квартира расположена на последнем этаже четырехэтажного дома в тихом и спокойном месте, вдали от городского шума.

Четырехкомнатная квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE

На первом этаже квартиры находятся: просторная прихожая, ванная, баня, гостиная с кухней, две спальни, одна из которых с гардеробной. Потолки в помещениях второго этажа более низкие и покатые, там можно обустроить детскую или домашний офис.

Четырехкомнатная квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2005 году и полностью соответствует требованиям современного строительства. Места для парковки достаточно. В каждом подъезде есть общее помещение для хранения велосипедов, колясок и других сезонных вещей.

Четырехкомнатная квартира в Пярну. ФОТО: KV.EE