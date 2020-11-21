Сб, 21.11.2020
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Пеэп Тальвинг

Фото ⟩ Стильная квартира в Пярну с нетерпением ждет новых хозяев

Четырехкомнатная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Выставлена на продажу четырехкомнатная квартира в Пярну, с интересной планировкой и красивым интерьером, передает Kodustiil. 

Современная, стильная двухэтажная квартира расположена на последнем этаже четырехэтажного дома  в тихом и спокойном месте, вдали от городского шума. 

Четырехкомнатная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

На первом этаже квартиры находятся: просторная прихожая, ванная, баня, гостиная с кухней, две спальни, одна из которых с гардеробной. Потолки в помещениях второго этажа более низкие и покатые, там можно обустроить детскую или домашний офис. 

Четырехкомнатная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

Дом построен в 2005 году и полностью соответствует требованиям современного строительства. Места для парковки достаточно. В каждом подъезде есть общее помещение для хранения велосипедов, колясок и других сезонных вещей.

Четырехкомнатная квартира в Пярну.

ФОТО: KV.EE

С предложением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.

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