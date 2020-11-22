Вс, 22.11.2020
Мы не сможем продолжать работу в такой коалиции, где нам каждую неделю приходится решать проблемы как внутренней, так и внешней политики. Хелир-Валдор Сеэдер
Хелир-Валдор Сеэдер
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • Мотоциклист без водительских прав и шлема попал в ДТП

Мотоциклист без водительских прав и шлема попал в ДТП

Мотоцикл после ДТП. Иллюстративное фото.

ФОТО: Peeter Langovits / Postimees

Сегодня, 22 ноября, около 8.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тапа на улице Юлесыйду 30-летний мужчина упал с мотоцикла, который проскользил по дороге еще примерно 25 метров.

Мотоциклист нарушил почти все правила, которые только можно: мотоцикл был не зарегистрирован, у мужчины не было водительских прав и он не надел шлем, передает Virumaa Teataja.

Мотоциклист получил травмы и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

После падения мотоцикл проскользил по дороге и врезался в микроавтобус, который ждал возможности совершить поворот налево. На данный момент неизвестно, пролетел ли до микроавтобуса и мотоциклист, обстоятельства ДТП выясняются. Дорога на месте происшествия была мокрой.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back