Мотоциклист без водительских прав и шлема попал в ДТП

Сегодня, 22 ноября, около 8.40 в Центр тревоги поступило сообщение, что в Тапа на улице Юлесыйду 30-летний мужчина упал с мотоцикла, который проскользил по дороге еще примерно 25 метров.
Мотоциклист нарушил почти все правила, которые только можно: мотоцикл был не зарегистрирован, у мужчины не было водительских прав и он не надел шлем, передает Virumaa Teataja.
Мотоциклист получил травмы и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.
После падения мотоцикл проскользил по дороге и врезался в микроавтобус, который ждал возможности совершить поворот налево. На данный момент неизвестно, пролетел ли до микроавтобуса и мотоциклист, обстоятельства ДТП выясняются. Дорога на месте происшествия была мокрой.