Мотоциклист без водительских прав и шлема попал в ДТП

Мотоциклист нарушил почти все правила, которые только можно: мотоцикл был не зарегистрирован, у мужчины не было водительских прав и он не надел шлем, передает Virumaa Teataja.

Мотоциклист получил травмы и был доставлен в Северо-Эстонскую региональную больницу.

После падения мотоцикл проскользил по дороге и врезался в микроавтобус, который ждал возможности совершить поворот налево. На данный момент неизвестно, пролетел ли до микроавтобуса и мотоциклист, обстоятельства ДТП выясняются. Дорога на месте происшествия была мокрой.