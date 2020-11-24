Фото ⟩ Продается элегантная строгая квартира в центре Таллинна

Просторная и светлая квартира с интерьером в ​​индустриальном стиле расположена в энергосберегающем доме класса B.

Двухкомнатная квартира в Пыхья-Таллинне. ФОТО: KV.EE

Квартира состоит из просторной и светлой гостиной с встроенной кухней, спальни, ванной с туалетом и балкона. В цену квартиры также входит мебель и бытовая техника.

Двухкомнатная квартира в Пыхья-Таллинне. ФОТО: KV.EE

В квартире центральная вентиляция с рекуперацией тепла. В доме очень разумные коммунальные расходы, которые зимой не превышают 75 евро в месяц, а летом - 50 евро.

Двухкомнатная квартира в Пыхья-Таллинне. ФОТО: KV.EE

С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.