Фото ⟩ Продается элегантная строгая квартира в центре Таллинна

Выставленная на продажу квартира в Пыхья-Таллинне в первую очередь подойдет любителям индустриального стиля, считает Kodustiil.
Просторная и светлая квартира с интерьером в индустриальном стиле расположена в энергосберегающем доме класса B.
Квартира состоит из просторной и светлой гостиной с встроенной кухней, спальни, ванной с туалетом и балкона. В цену квартиры также входит мебель и бытовая техника.
В квартире центральная вентиляция с рекуперацией тепла. В доме очень разумные коммунальные расходы, которые зимой не превышают 75 евро в месяц, а летом - 50 евро.
С объявлением можно ознакомиться на странице портала недвижимости KV.EE.
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