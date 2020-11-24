В Еврокомиссии заявили об отсутствии у нее данных по вакцине "Спутник V"

"Комиссия не располагает никакими данными относительно этой российской вакцины", - заявил во вторник в Брюсселе собеседник агентства.

"Кроме того, EMA (Европейское агентство лекарственных средств) не получало заявки на разрешение выпуска на рынок такой вакцины от COVID-19. Оно не может проводить оценку и не может комментировать ее безопасность и эффективность", - добавил европейский чиновник.

Ранее во вторник председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен объявила о том, что в среду, 25 ноября, ЕК одобрит заключение контракта на вакцину компании Moderna. Это будет шестая вакцина-кандидат в портфеле Евросоюза, и с еще одной фирмой Еврокомиссия продолжает переговоры. До этого были заключены контракты на вакцины BioNTech, CureVac, AstraZenica, Johnson & Johnson и Sanofi-GSK.

По словам фон дер Ляйен, портфель вакцин ЕС является "наиболее полным в мире".

На прошлой неделе после видеоконференции глав государств и правительств "Большой двадцатки", посвященной борьбе против COVID-19, глава Еврокомиссии отметила со ссылкой на EMA, что "условное разрешение на выпуск на рынок вакцин BioNTech и Moderna может состояться уже во второй половине декабря 2020 года".