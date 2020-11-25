Разъясняем ⟩ Что принесет новый Закон о пожарной безопасности?

С нового года должен вступить в силу находящийся на рассмотрении в Рийгикогу проект изменения Закона о пожарной безопасности. Итак, какие изменения предусмотрены в новом законе? Маклер бюро недвижимости Arco Vara Гёзелль Хауг рассказала про основные положения, подпадающие под действие закона.

• Датчик угарного газа должен быть установлен в каждом жилом доме, отапливающемся твердым топливом.

• Регистр систем отопления становится инструментом, облегчающим контроль пожарной безопасности.

• Муниципалитеты получат возможность проверять соответствие строящегося здания требованиям пожарной безопасности и выдавать разрешения.

• В исключительных случаях разрешается контролируемое сжигание.

• Будет привлечено больше специалистов из частного сектора для обеспечения пожарной безопасности больших зданий.

• Введение в закон понятия «служба пожарной безопасности».

С точки зрения населения Эстонии, самое важное изменение, вероятно, касается датчика угарного газа. Если в доме есть плита на твердом топливе, камин или духовка, в доме необходимо установить датчик угарного газа - в дополнение к уже обязательному датчику дыма. Требование об обязательном использовании датчика угарного газа вступит в силу 1 января 2022 года, чтобы дать жителям время для перехода.

Согласно новому закону, трубочисты и печники будут обязаны вносить сведения о своей работе в информационную систему Спасательного департамента. Преимущество этого - безбумажное администрирование: домовладельцам больше не нужно хранить отчет о чистке дымохода до следующего отчета.

Кроме того, это дает Спасательному департаменту возможность увидеть информацию и об исправных, и о неисправных печах и дымоходах. Создающуюся базу данных можно сравнить с общедоступной информационной системой Фонда дорожного страхования: так же, как сейчас можно увидеть историю дорожно-транспортных происшествий транспортного средства, будет видна информация, исправны или дымоходы в доме. 3

Поправка к закону даст местным самоуправлениям возможность выдавать разрешения на строительство и использование без согласования со Спасательным департаментом следующим строениям:

• односемейные дома

• вспомогательные постройки

• дачи

• прочие небольшие постройки.

При осмотре этих построек должны учитываться четыре аспекта • гарантирован ли доступ к постройке с помощью спасательного оборудования • есть ли в наличии место для забора противопожарной воды вне здания • расстояние от здания до здания на другом участке должно быть не менее 8 м • безопасность системы отопления здания контролируется самоуправлением по новому регистру

Согласно поправке к закону, также будет возможно проводить контролируемое выжигание ландшафта, к проверке требований пожарной безопасности будет привлечено больше специалистов из частного сектора, а концепция и содержание услуг пожарной безопасности будут внесены в закон.