Пт, 27.11.2020
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Танель Кийк
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ФИФА опубликовала составы корзин для жеребьевки квалификации ЧМ-2022

Штаб-квартира ФИФА.

ФОТО: SCANPIX

Международная федерация футбола (ФИФА) после публикации ноябрьского рейтинга национальных команд сформировала составы корзин для жеребьевки квалификации чемпионата мира 2022 года в Катаре. Сама процедура жеребьевка состоится 7 декабря в швейцарском Цюрихе, пишет Newsru.

Сборная России после поражений от Сербии (0:5) и Турции (2:3) в заключительных турах Лиги Наций УЕФА откатилась на 39-е место в мировом рейтинге и ожидаемо оказалась в третьей корзине вместо второй.

В ходе жеребьевки квалификации ЧМ-2022 европейские команды 7 декабря разобьют на десять групп по пять или шесть участников. В каждую группу войдут представители разных корзин.

Победители групп напрямую пробьются в финальную стадию мундиаля. Десять команд, занявших в своих группах вторые места вместе с двумя лучшими сборными Лиги наций примут участие в стыковых матчах.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре.

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