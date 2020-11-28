Видео ⟩ «Герой-антимасочник» устроил акцию неповиновения в супермаркете

На видео слышно, как кассир указывает покупателю, что без маски он обслужен не будет.

Находящийся, судя по всему, в состоянии алкогольного опьянения мужчина отвечает рядом ругательств и нехотя надевает маску. В свою очередь голос за кадром - возможно, охранник магазина - призывает: "Наденьте, выйдите, и все хорошо!"

Надев маску, мужчина спрашивает у охранника, "нормально ли", на что получает утвердительный ответ.

После этого воинственно настроенный человек продолжает вести себя агрессивно, ругаясь и трогая руками маску.

Затем в словесную перепалку вступила и автор видео, также призвавшая мужчину носить маску.

"Ну надо, понимаешь, надо носить маску. Ну и все, носи, какая тебе разница?" - сказала ему женщина.

Сразу же после того, как просканировали его покупку - одну бутылку пива - мужчина снял маску и бросил ее на ленту кассы.

Когда женщина указала, что мужчина без маски, кассир ответила: "Я просто хочу, чтобы он спокойно ушел". "Мы все этого хотим", - сказала в свою очередь автор видео.

Самое интересное, что пиво горе-покупатель приобрести все-таки не смог. Он дал кассиру евро, на что та ответила, что нужно еще 45 центов. Этих денег у него не оказалось, поэтому мужчина был вынужден ретироваться ни с чем. Ну разве что кроме славы в интернете.

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В Латвии в соответствии с правилами, предусматривающими, что для ограничения распространения Covid-19 торговец не может обслуживать людей без масок для лица, торговцам сейчас приходится исполнять функции полиции без какого-либо софинансирования, указал руководитель Латвийской ассоциации торговцев Хенрик Данусевич.

Данусевич отметил, что в магазинах наблюдаются конкретные случаи, когда на замечания клиентам те, например, открывают бутылку с алкоголем и начинают из нее пить, что создает условия, в которых их сложно не обслужить. В свою очередь, в других ситуациях такие посетители переворачивали стенды с товарами.

В целом же общественность Латвии соблюдает требование об обязательном ношении масок в публичных местах, однако полиция уже начала первые процессы по административным нарушениям в связи с неисполнением этого требования, сообщает агентство LETA.

Комментарий Rimi

Портал Apollo связался с супермаркетом Rimi, чтобы прояснить ситуацию по поводу увиденного на видео.

"Закон предусматривает, что у торговых мест есть право не обслуживать людей без защиты для рта и носа. Нам как торговому месту необходимо соблюдать и исполнять установленные в стране законы и требования госучреждений, чтобы вместе снизить риск распространения Covid-19", - указала старший специалист по общественным отношениям Rimi Latvia Элина Шакирова.

По словам Шакировой, наблюдения свидетельствуют, что подавляющее большинство клиентов Rimi носят маски и слышали о новых правилах, установленных правительством Латвии.

"К сожалению, происходят и такие случаи, когда люди отказываются надевать маску. Мы просим всех клиентов осознать ситуацию, соблюдать все установленные в стране законы, вежливо относиться к работникам наших магазинов и уважать их труд в данных условиях,