Русские и эстонские дети должны учиться раздельно или все-таки вместе?

В противном случае они формируются в отдельную русскоязычную группу, что снижает и умаляет эффект языкового погружения. Однако если предложение об общей школе будет применяться в Ида-Вирумаа или в определенных районах Таллинна, это будет означать, что дети с эстонским родным языком станут меньшинством и будут вынуждены овладеть русским языком.

Таким образом, разумнее всего учитывать региональные особенности и постепенно, шаг за шагом переходить на эстоноязычную школьную систему, чтобы сегодняшние русскоязычные школы были переведены на эстоноязычное обучение.

Это не означает, что в Эстонии не могут работать частные школы с преподаванием на других языках, но финансируемая государством система образования должна быть эстоноязычной. В самоуправлениях, в руководстве которых присутствует «Отечество», несколько школ переведены на эстонский язык обучения. Инвестируя в подготовку учителей, во владение языком и другие области, мы также можем постепенно это делать по всей стране. Все мы должны стремиться усилить эстоноязычную школу и систему образования, поскольку это фундамент нашего языка и государства.

Владислав Велижанин

Вице-президент молодежной организации социал-демократов

Владислав Велижанин ФОТО: личный архив

Мнение предпринимательницы Трийн Терамяэ о том, что «русских и русского языка в Эстонии слишком много» неприемлемо для современного демократического общества. За нескрываемым презрением к целому народу помимо плохого воспитания стоит также непонимание автором того, что Эстонию 1930-х годов уже никогда не вернуть, и с этим всем нам надо как-то жить дальше. А хорошо жить - еще лучше.

С печально известных событий бронзовой ночи 13 лет назад тема этнического «конфликта» между эстонцами и местными русскими, в общем, уверенно сходила на нет, и это хорошо. Все мы понимаем, что в Эстонии встречается неприязнь к России и вообще ко всему русскому. Однако эстонцы и местные русские уже достаточно долго живут во вновь ставшей независимой Эстонии, и все уже привыкли друг к другу.

Молодое поколение русских, выросших в независимой Эстонии, сильно отличается от своих родителей из СССР и сверстников из России, даже когда испытывает трудности с языком. Это не хорошо и не плохо, это просто факт, и на этом фоне особенно возмущает, когда читаешь о себе как об инородце. Позвольте, но я родился здесь, и у меня нет другой родины кроме Эстонии. Россия на культурном уровне для меня не ближе, чем Великобритания для потомка эмигрировавших в Америку.