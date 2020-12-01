Вы его видели? Полиция ищет пропавшего в Таллинне 14-летнего Даниила

Даниил может находиться в Мустамяэ, Ласнамяэ или центре Таллинна, или ездить по Таллинну на общественном транспорте.

В последний раз Даниила видели на автобусной остановке у торгового центра Solaris 24 ноября в 9 часов утра, он так и не пришел в школу и не вернулся домой. Родители Даниила обратились в полицию 25 ноября и с этого времени полицейские Ида-Харьюкого отделения полиции занимаются активными поисками, проверили места, где он мог бы находиться, и просмотрели записи камер видеонаблюдения, но поиски пока не принесли результатов.

Его рост около 165 см, он худощавого телосложения. На нем была желтая куртка с черной полосой, зелено-черные камуфляжные спортивные брюки и кроссовки такой же расцветки, на нем могла быть также синяя толстовка, изображенная на фото. Мобильного телефона при себе у него нет.

Молодой человек и раньше таким образом уходил из дома, но его быстро находили в подъездах или магазинах. Сейчас есть основание полагать, что его жизнь и здоровье могут быть в опасности.