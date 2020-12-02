Старый город готов к праздникам: какие мероприятия ждут посетителей

В выходные второго Адвента сказочная атмосфера Рождества в Таллинне сгустится, а наслаждаться разнообразной программой праздничных мероприятий можно будет до 10 января.
По словам вице-мэра Айвара Рийсалу, мы все, прогуливаясь по праздничному городу, должны быть предельно ответственными.
«Для того, чтобы найти компромисс в условиях эпидемии коронавируса, сохранить экономику и все же предложить горожанам рождественский праздник, мы в этом году особое внимание уделили различным световым решениям и мероприятиям на свежем воздухе», - добавил вице-мэр.
Сегодня, в 15.00, возле церкви Нигулисте откроется выставка рождественских вертепов, которая будет работать до Дня свечей 2021 года. Своеобразная уличная экспозиция Образовательной коллегии Старого города, школы св. Микаэля и образовательного общества Маарьямаа проводится уже в шестой раз. Праздничное открытие состоится у церкви Нигулисте – тут будут петь гимназисты хора мальчиков св. Микаэля, также участие примет епископ Эстонской римско-католической церкви Филипп Журдан, главный епископ Эстонской евангелической лютеранской церкви Урмас Вийлма, мэр Таллинна Михаил Кылварт и старейшина района Кесклинн Моника Хауканымм.
Помимо рождественских яслей, которые изготовили школы и кружки по интересам, в этом году можно будет увидеть знаменитый краковский рождественский вертеп, а также работы местных мастеров по изготовлению рождественских яслей. Маленькие окна украшают вырезанные из бумаги мотивы, которые также отображают семью Иисуса Христа. Рождественские ясли и бумажные декорации украшают окна кафе, магазинов, кустарных мастерских, школ и Дома учителя. Таллиннский департамент окружающей среды и коммунального хозяйства совместно с предприятием Park Kadriorg для создания праздничной атмосферы установили на улицах елочки и световые инсталляции.
С каждой неделей Таллинн все сильнее погружается в праздничное убранство. В выходные второго Адвента, например, световой фонтан на площади Вабадузе станет больше, а к фонарям в начале улицы Виру добавится еще один рождественский фонарь Старого города.
С 4 по 6 декабря на Башенной площади состоится мини-фестиваль «Малый свет» - прогуливающиеся смогут любоваться световыми инсталляциями с заката до полуночи. Авторами инсталляций стали художник по свету Карл Кристиан Китс, Каспар Лоотсман и CS4E, Янне Лиас, Эло Лийв и Кристийна Кирсель. На склоне Тоомпеа возле пруда Шнелли ко второму Адвенту засияют восемь иллюминированных дубов – по одному от каждого района города.
Гостям Старого города, вдобавок к классической ели на Ратушной площади, обязательно стоит полюбоваться и альтернативными новогодними елями. В предрождественские пятницы с 15 до 19 часов, а также субботы и воскресенья с 12 до 18 часов в церкви св. Катарийны можно ознакомиться с инсталляцией «Невидимая ель».
В Таллиннском туристическом информационном центре посетители могут увидеть постоянно экспонирующуюся самую большую в Эстонии ель из тростника, авторами которой являются мастера Урмас Веэрсалу и Eesti Rookoondis – они создали самую большую в мире тростниковую корону, этот рекорд занесен в Книгу рекордов Гиннеса. Также, прогуливаясь по улицам Старого города, стоит обратить внимание на крохотные сияющие елочки, установленные на тротуарах – их в общей сложности 300.
Сказочная рождественская программа предлагает всем желающим множество интересных событий и занятий. Рядом с ратушей, на Ванатуру каэл 5 и 6 декабря с 11 до 16 часов состоится Средневековая ярмарка, на которой мастера со всей Эстонии по случаю праздника нарядятся в национальные костюмы и проведут маленькую, но выдержанную в духе старых традиций рождественскую ярмарку, на которой каждый сможет найти или в подарок, или для себя что-то интересное. Еще одна рождественская ярмарка состоится 5 декабря с 11 до 14 часов во дворе церкви Роотси-Михкли.
5 декабря в 16.00 окна улицы Виру превратятся в танцевальные сцены, на которых можно будет увидеть как балетные, так и постановки современного танца юных учеников Эстонского танцевального агентства. Руководители-хореографы Хелена Пихель, Лийса Лайне и Юлия Конева, преподаватели классического танца – Дагмар Ранг-Сааль и Валерия Янушкевич. На радость сладкоежкам и любителям моды 4 декабря в галерее архитектуры и дизайна откроется ежегодная выставка пипаркооков, темой которой в этом году стала мода.
По воскресеньям, с 15 до 17 часов, у всех будет редкая возможность в режиме реального времени наблюдать за работой посетившего Таллинн Деда Мороза, заглянуть в его кабинет и даже позвонить ему. Поскольку из-за пандемии Дед Мороз, скорее всего, не сможет лично встретиться со всеми, в этот раз он любезно нашел возможность пообщаться с детьми из своего временного офиса удаленной работы в Таллиннской ратуше по видеосвязи. Дед Мороз общается с ребятишками на трех языках и в его офис можно попасть, перейдя по этой ссылке: www.jõuluvana.tallinn.ee.
За постоянно пополняющейся рождественской программой можно следить здесь: www.visittallinn.ee.