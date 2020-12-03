Лутсар: проводить вакцинацию детей в 2021 году не будут

Вакцины против Covid-19 скоро станут доступны для групп риска, но вакцинация детей вызывает у родителей все больше и больше вопросов. Профессор вирусологии Ирья Лутсар считает, что детей начнут вакцинировать не раньше 2022 года, пишет Postimees.
По словам Лутсар, детей сначала вакцинировать не будут. «Насколько мне известно, проходят исследования молодых людей в возрасте 12-18 лет с одной китайской вакциной, которая в настоящее время не поступает в Европу. Pfizer и AstraZeneca/Oxford также планируют начать исследования вакцины для детей», - говорит она.
«Лично я считаю, что вакцинация детей может начаться не раньше 2022 года, но на данный момент здесь так много белых пятен, что нам просто нужно дождаться, когда будет собрано больше данных. В любом случае детям не будут делать прививки в 2021 году, потому что не были проведены необходимые исследования», - отмечает Лутсар.