Лутсар: проводить вакцинацию детей в 2021 году не будут

По словам Лутсар, детей сначала вакцинировать не будут. «Насколько мне известно, проходят исследования молодых людей в возрасте 12-18 лет с одной китайской вакциной, которая в настоящее время не поступает в Европу. Pfizer и AstraZeneca/Oxford также планируют начать исследования вакцины для детей», - говорит она.

«Лично я считаю, что вакцинация детей может начаться не раньше 2022 года, но на данный момент здесь так много белых пятен, что нам просто нужно дождаться, когда будет собрано больше данных. В любом случае детям не будут делать прививки в 2021 году, потому что не были проведены необходимые исследования», - отмечает Лутсар.