План вакцинации возлагает основную нагрузку на семейных врачей

«Вакцинацию смогут проводить врачи, медсестры и акушерки, которые в течение последних пяти лет проходили базовое и дополнительное обучение по иммунизации. Базовые и дополнительные онлайн-курсы по иммунизации уже начались, их можно пройти до конца января 2021 года. Специфическое для вакцины от COVID-19 обучение можно будет пройти непосредственно после получения соответствующей вакциной разрешения на продажу в ЕС, поскольку базовым материалом курса будет краткое изложение свойств вакцины, утвержденное и обнародованное вместе с лицензией на продажу в ЕС», - говорится в государственном плане по вакцинации.

При вакцинации от COVID-19 будут использоваться те же работающие решения, которые до сих пор использовались в Эстонии при вакцинации. Большинство учреждений здравоохранения, в которых работают медики с правом на проведение вакцинации, сами вакцинируют свой персонал, говорится в государственном плане вакцинации. Первичными местами вакцинации будут больницы, центры семейных врачей, дома призрения, рабочие места оказывающих жизненно необходимые услуги, инфекционные клиники или кабинеты вакцинации. Одновременно с вакцинацией групп риска в течение первых месяцев 2021 года будет разработана организация вакцинации всех желающих с учетом выдачи лицензий на продажу вакцин в ЕС и графиков их поставки.

Проводящие вакцинацию лица составят план вакцинации целевой группы; будут оценивать недельную потребность в вакцине от COVID-19 в соответствии с планом; закажут необходимое количество вакцины у Департамента здоровья; будут приглашать представителей целевой группы на вакцинацию или будут сами приезжать к целевой группе, например, в дома призрения.

Министерство социальных дел будет заниматься координацией проведения вакцинации и в сотрудничестве со своими учреждениями составит план распределения доз вакцины целевой группе; они организуют доставку доз вакцины в места вакцинации в соответствии с потребностями проводящих вакцинацию лиц; будут консультировать проводящих вакцинацию по касающимся вакцины и проведения вакцинации вопросам, а также составят подробное руководство для проводящих вакцинацию и инфоматериалы для вакцинируемых.

Приоритетные целевые группы вакцинации от COVID-19 определены консультирующей Министерство социальных дел экспертной комиссией по иммунопрофилактике. В первую очередь вакцинацию предоставят людям, обеспечивающим непрерывность услуг в сфере здравоохранения и социальной опеки, а также группам риска. Это работники здравоохранения и работники учреждений здравоохранения (около 30 000 человек), работники и жильцы учреждений социальной опеки (около 25 000 человек), все люди старше 70 лет и люди с определенными диагнозами (около 260 000 человек).