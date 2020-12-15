Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

ДТП произошло на улице Лаада перед отделением банка Swedbank на пешеходном переходе. По словам очевидцев, на месте происшествия были как полиция, так и скорая помощь. Попавшая под машину женщина держалась за живот, медики поместили ее в автомобиль скорой помощи.

Пешехода сбил автомобиль Kia. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Как пешеход, так и водитель были трезвы. Пешеходный переход был освещен, у пешехода не было светоотражателя.