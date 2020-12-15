Автомобиль сбил человека на пешеходном переходе

Сегодня, 15 декабря, в центре Раквере на пешеходном переходе человек попал под машину, сообщает Virumaa Teataja.
ДТП произошло на улице Лаада перед отделением банка Swedbank на пешеходном переходе. По словам очевидцев, на месте происшествия были как полиция, так и скорая помощь. Попавшая под машину женщина держалась за живот, медики поместили ее в автомобиль скорой помощи.
Пешехода сбил автомобиль Kia. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Как пешеход, так и водитель были трезвы. Пешеходный переход был освещен, у пешехода не было светоотражателя.
Данный пешеходный переход активнее всего используется в Раквере. Опасные дорожные ситуации там происходили и раньше. Помимо пешеходного перехода, есть еще две подъездные дороги к парковкам. Водители обычно неправильно паркуются на этом перекрестке и игнорируют дорожную разметку.