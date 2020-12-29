Пока суд да дело ⟩ Cтарое пляжное здание на Штромке отдают в добрые руки

«Пыхья-Таллинн - уникальный район с 20 км побережья и 11 портами. Это также старый пригород Таллинна, бывший поселением рыбаков, лодочников и лоцманов. Будущее кафе должно быть достойным природной красоты и интересной истории этой местности», - сказал старейшина района Пеэтер Ярвелайд.

Общая площадь пляжного здания (под предприятие общепита) - 565,7 м2, начальная цена – 3,40 евро/м2 (1923,38 евро) в месяц. Общая площадь лодочного ангара (под склад или гараж) - 39,4 м2, начальная цена 2,05 евро/м2 (80,77 евро) в месяц. Итого, начальная стоимость аренды - 2004,15 евро в месяц.

Коммерческая площадь сдается в аренду временно на основании договора, действующего до 30 сентября 2021 года до установления права застройки или подтверждения результатов предложения.

Комиссия признает победителем аукциона участника, предложившего самую высокую цену. Предложение можно подать в инфозале управы Пыхья-Таллинна (Нийне, 2) до 9.00 часов 21.01.2021.