До и после ⟩ Работаете дома? Тогда это для вас: простая и эффективная переделка рабочего уголка

Чтобы лучше организовать свою работу, Евгения решилась на быстрое, но радикальное изменение своего домашнего кабинета, пишет apartmenttherapy.com. Если, конечно, можно назвать кабинетом маленький столик рядом с окном. Для начала был куплен небольшой кусок толстой фанеры, который Евгения превратила в панель на стене за монитором компьютера. Евгения была уверена, что с его помощью удастся уладить некоторые проблемы.
Рабочий уголок до переделки:
Обновленный рабочий уголок:
В результате получился своеобразный и практичный уголок для работы.
Евгения спрятала все лишние провода и покрасила панель в черный цвет. Таким образом, по ее словам, на фоне черного цвета изображение на мониторе не сливается со стеной, что происходило, когда стена была белой. К доске Евгения прикрепила крючки золотого цвета, которые красиво контрастируют с черной поверхностью.