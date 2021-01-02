До и после ⟩ Работаете дома? Тогда это для вас: простая и эффективная переделка рабочего уголка

Чтобы лучше организовать свою работу, Евгения решилась на быстрое, но радикальное изменение своего домашнего кабинета, пишет apartmenttherapy.com. Если, конечно, можно назвать кабинетом маленький столик рядом с окном. Для начала был куплен небольшой кусок толстой фанеры, который Евгения превратила в панель на стене за монитором компьютера. Евгения была уверена, что с его помощью удастся уладить некоторые проблемы.