Сб, 2.01.2021
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  • Работаете дома? Тогда это для вас: простая и эффективная переделка рабочего уголка
3 мин для прочтения

До и после ⟩ Работаете дома? Тогда это для вас: простая и эффективная переделка рабочего уголка

Домашний офис. Иллюстративное фото.

ФОТО: Triinu Sirge

Иногда для переделки требуется совсем немного. Евгения, графический дизайнер по профессии, решила сделать уютнее и практичнее рабочий уголок в своей квартире, так как теперь она постоянно работает дома, рассказывает Kodustiil. Посмотрите, как здорово вышло! 

Чтобы лучше организовать свою работу, Евгения решилась на быстрое, но радикальное изменение своего домашнего кабинета, пишет apartmenttherapy.com. Если, конечно, можно назвать кабинетом маленький столик рядом с окном. Для начала был куплен небольшой кусок толстой фанеры, который Евгения превратила в панель на стене за монитором компьютера. Евгения была уверена, что с его помощью удастся уладить некоторые проблемы. 

Рабочий уголок до переделки:

 

I put so much time and effort into this desk, but this tangle of wires and bloody computer case that I officially hate don't do it much justice As well as this damn display on the wall! So next number one task is to do something about it. And then finally these under-window-sill built-ins. I'm gonna make a Pinterest-worth shot out of this place someday! . #remodelingquest #lovemyrenovation #homedecor #livingroom #livingroomideas #livingroomdecor #myhome #homesweethome #lovemyhome #ourhome #renovationproject #renovationlife #pocketofmyhome #interior123 #interior4all #interiorforyou #interiorandhome #interiordecor #myhyggehome #homedecoration #homestyling #interiorstylist #interiordesign #cornerofmyhome #woodworking #diyfurniture #diyfurnituremakeover #diyproject #diy

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Обновленный рабочий уголок:

 

This is the last pictures of this spot, I promise. Ok, maybe not. But I'm not going to write about this makeover anymore. Until you ask. Ok, I'm lying again Lovely @grillodesigns promised to post my little project on her blog soon, so I'm feeling pretty excited about it . These are before and after of this tiny home office nook. And I also collected all my stories with process pics, that I posted recently, into one slideshow, well, you know, for the posterity . #sassyhomestyle #remodelingquest #lovemyrenovation #livingroomideas #renovationproject #renovationlife #pocketofmyhome #interior4all #interiorforyou #interiorandhome #interiordecor #myhyggehome #ikea #skådis #skadis #pegboard #workspot #homeoffice #scandinaviandesign #organiseyourlife #diyfurniture #diyfurnituremakeover #diyproject #diy #ikeahacks #ikeahackers #ikeahacking #ikeahacker #blackandgold #interiorboom

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В результате получился своеобразный и практичный уголок для работы. 

 

Another entry for #sassyhomestyle and 'all that glitters is GOLD'. This is Ikea SKÅDIS makeover in my small office nook. It still requires a proper faffing, of course, as well as ordering some matching office supplies ✂️ But my little dinosaur planters from @katescraftworld have already found their new here. Check out my efforts to hide blue ruler and glue stick behind the faux plant And please ignore the bottom part (under the desk), as it's not ready yet . #remodelingquest #lovemyrenovation #livingroomideas #livingroomdecor #homesweethome #renovationproject #renovationlife #pocketofmyhome #interiorforyou #interiorandhome #interiordecor #myhyggehome #ikea #skådis #skadis #pegboard #workspot #homeoffice #scandinaviandesign #organiseyourlife #diyfurniture #diyfurnituremakeover #diyproject #diy #ikeahacks #ikeahackers #ikeahacking #ikeahacker #interiorboom

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Евгения спрятала все лишние провода и покрасила панель в черный цвет. Таким образом, по ее словам, на фоне черного цвета изображение на мониторе не сливается со стеной, что происходило, когда стена была белой. К доске Евгения прикрепила крючки золотого цвета, которые красиво контрастируют с черной поверхностью. 

 

A little close up of my Ikea SKÅDIS makeover from yesterday post for @restoringlansdowne @hornsby_style @manwithahammer and @nickiekellydotcom as there're only 10 spots in slider and I'm always out of space when it comes to process photos Thinking about posting them all to my stories, so you may check them out soon . #sassyhomestyle #remodelingquest #lovemyrenovation #livingroomideas #renovationproject #renovationlife #pocketofmyhome #interior4all #interiorforyou #interiorandhome #interiordecor #myhyggehome #ikea #skådis #skadis #pegboard #workspot #homeoffice #scandinaviandesign #organiseyourlife #diyfurniture #diyfurnituremakeover #diyproject #diy #ikeahacks #ikea #ikeahackers #ikeahacking #ikeahacker #blackandgold #golddecor

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