Австралия сообщила, что не будет спешить с началом вакцинации от Covid-19

В то время как во многих странах уже проходит вакцинация жителей от нового коронавируса, Австралийское агентство лекарств, вероятно, в течение ближайшего месяца не утвердит ни одну вакцину от Covid-19.

Ожидается, что первые вакцины будут доступны в Австралии в конце марте.

Моррисон, которого критикуют за задержку с началом кампании по вакцинации, пояснил, что такие тяжело затронутые вирусом страны, как Великобритания, были вынуждены взять на себя риски и в ускоренном порядке утвердить вакцины от Covid-19.

"Австралия не находится в чрезвычайной ситуации, как Великобритания. Поэтому нам не нужно идти кратчайшим путем. Нам не нужно брать на себя ненужные риски", - заявил в интервью радиостанции 3AW Моррисон.

В Австралии в большей степени удается ограничить распространение вируса в обществе, и сейчас она борется с небольшими вспышками в крупнейших городах - Сиднее и Мельбурне.

На данный момент в больницах Австралии лечатся 26 пациентов с Covid-19.

По словам Моррисона, в Великобритании, где регистрируется почти по 60 000 новых зараженных в день, кампания по вакцинации находится на ранней стадии и констатировано несколько проблем.

"Насколько я понимаю, они не проверили партии вакцин перед тем, как они были распространены", - сказал Моррисон, отметив, что в Австралии такие проверки проводятся.

Премьер-министр Австралии указал, что попытки вакцинации в Великобритании, США и других странах предоставят Австралии больше данных о безопасности вакцин, чем клинические испытания, пишет AFP.

Австралия, где число жителей достигает 25 миллионов, договорилась о приобретении почти 54 миллионов доз вакцины от Covid-19, разработанной фармацевтической компанией AstraZeneca и Оксфордским университетом.