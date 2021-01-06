Ср, 6.01.2021
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Кристина Каллас
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Певкур: плохо, что у нас есть вакцина, но ее не используют

Ханно Певкур.

ФОТО: Eero Vabamaegi/PM/SCANPIX BALTICS

Вакцинация от коронавируса началась бы быстрее, если бы правительство дало медицинским учреждениям четкие указания, заявил в веб-передаче портала ERR депутат парламента от Партии реформ, бывший министр социальных дел Ханно Певкур.

«Поскольку это очень заразное заболевание, то для нас всех было бы лучше побыстрее справиться с ним», - цитирует портал Rus.ERR Певкура, который добавил, что если бы государство дало соответствующее распоряжение и отправило бы вакцины во все больницы, то процесс протекал бы быстрее.

Певкур не хочет превращать эту тему в политическую борьбу, но ситуация, при которой в Эстонию доставлено 20 000 доз вакцины, а первую инъекцию получили только 5000 человек, неправильная.

«Здесь вопрос не в политизации, а в том, какой сигнал хотят подать. Плохо, что у нас есть вакцина, но ее не используют», - сказал представитель оппозиции, подчеркнув, что если есть политическое предписание действовать быстрее, то так и сделают.

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