Что будет с русскими школами, если союз Партии реформ и Центристской партии состоится?

Такой вариант рассматривался и после парламентских выборов, однако в тот раз отказ от него центристы аргументировали тем, что не могли отойти от некоторых принципиальных для их русского электората позиций. В частности, камнем преткновения якобы стал вопрос о сохранении русской школы. Напомним, центристские политики неоднократно заявляли, что при любой другой коалиции сохранить ее было бы невозможно. Так, например, в начале апреля 2019 года Михаил Кылварт заявил, что одним из преимуществ коалиционного договора с EKRE стало то, что в нем удалось отстоять русскую школу. Эту же мысль он повторил, например, в интервью Baltnews в июле того же года.

Критиковала позицию реформистов относительно русской школы и Майлис Репс. Так, например, в сентябре 2019 года она заявляла следующее: «Цели реформистов, законопроект которых о переходе на единое эстоноязычное образование обсуждался в Рийгикогу, не являются реальными».

Собственно, вопрос о русской школе был основным аргументом центристов в пользу создания коалиции именно с ультраправыми. Готова ли Центристская партия отойти от принципиальной позиции о сохранении русских школ или же Партия реформ готова пойти на уступки в плане будущего русскоязычного образования?

Член правления Центристской партии Вадим Белобровцев выразил сегодня в студии Rus.Postimees надежду, что «ликвидация русского образования не станет главным обещанием новой коалиции». В то же время представитель Центристской партии Андрес Кальвик сказал Rus.Postimees, что такие вопросы еще рано обсуждать. Немногословен был и руководитель пресс-службы Партии реформ Каяр Казе, который добавил, что до деталей еще нужно добраться: «Для начала нужно принять принципиальное решение о начале переговоров о создании коалиции. Такого решения еще нет. Если оно появится, начнутся переговоры, на которых и будут обсуждать детали. Сегодня до этого точно не дойдет».