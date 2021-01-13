Фото ⟩ Соцдемы раздавали по случаю отставки премьера зефирные пирожные
Сегодня вечером социал-демократы Виймси раздавали зефирные корзиночки от местной кондитерской на автобусной остановке на улице Рави в Виймси, пишет Postimees.
Сегодня вечером социал-демократы Виймси раздавали зефирные корзиночки от местной кондитерской на автобусной остановке на улице Рави в Виймси, пишет Postimees.
По словам Пилле Петерсоо, председателя виймсиского отделения Социал-демократической партии Эстонии, так они отпраздновали с единомышленниками светлое будущее.
«Вместе с единомышленниками из Виймси мы отмечаем тот факт, что политическое будущее снова выглядит немного ярче и чище. Если премьер-министр, который ушел в отставку сегодня утром, отправил своим единомышленникам зефирный торт в знак извинения и благодарности, мы просто раздаем зефирные корзиночки от всего сердца», - сказала Петерсоо, добавив, что деньги на пирожные были взяты из бюджета партии.
На автобусной остановке людям раздали заказанные в кафе Haabneeme 50 зефирных корзиночек и травяной чай.