Ср, 13.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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Фото ⟩ Соцдемы раздавали по случаю отставки премьера зефирные пирожные

Sefiirikorvikesed. Foto on illustreeriv.

ФОТО: Marko Saarm/Sakala

Сегодня вечером социал-демократы Виймси  раздавали зефирные корзиночки от местной кондитерской на автобусной остановке на улице Рави в Виймси, пишет Postimees.

По словам Пилле Петерсоо, председателя виймсиского отделения Социал-демократической партии Эстонии, так они отпраздновали с единомышленниками светлое будущее.

«Вместе с единомышленниками из Виймси мы отмечаем тот факт, что политическое будущее снова выглядит немного ярче и чище. Если премьер-министр, который ушел в отставку сегодня утром, отправил своим единомышленникам зефирный торт в знак извинения и благодарности, мы просто раздаем зефирные корзиночки от всего сердца», - сказала Петерсоо, добавив, что деньги на пирожные были взяты из бюджета партии.

На автобусной остановке людям раздали заказанные в кафе Haabneeme 50 зефирных корзиночек и травяной чай.

ФОТО: Viimsi sotsiaaldemokraadid

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