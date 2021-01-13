Правительство выделит 50 тысяч евро семье погибшего от коронавируса нарвского врача

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что соответствующий проект правительство обсудит в четверг на своем заседании. Деньги будут выделены из резерва правительства в бюджет Министерства социальных дел.
17 декабря администрация Нарвской больницы сообщила, что заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы Александр Черненок скончался от коронавируса.
«Александр Черненок был добрым и крайне работящим коллегой, который всегда поддерживал работников своего отделения. Черненок исполнял свои рабочие обязанности и лечил пациентов в отделении интенсивной терапии до заболевания коронавирусом», - сообщило общество врачей-анестезиологов Эстонии.