Ср, 13.01.2021
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Хенн Пыллуаас
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  • Правительство выделит 50 тысяч евро семье погибшего от коронавируса нарвского врача
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Правительство выделит 50 тысяч евро семье погибшего от коронавируса нарвского врача

Александр Чернёнок в 2015 году.

ФОТО: Liis Treimann / Postimees

Правительство ЭР в четверг утвердит проект решения о выделении 50 000 евро семье нарвского врача Александра Черненка, скоропостижно скончавшегося от вызванных коронавирусом осложнений.

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что соответствующий проект правительство обсудит в четверг на своем заседании. Деньги будут выделены из резерва правительства в бюджет Министерства социальных дел. 

17 декабря администрация Нарвской больницы сообщила, что заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы Александр Черненок скончался от коронавируса.

«Александр Черненок был добрым и крайне работящим коллегой, который всегда поддерживал работников своего отделения. Черненок исполнял свои рабочие обязанности и лечил пациентов в отделении интенсивной терапии до заболевания коронавирусом», - сообщило общество врачей-анестезиологов Эстонии.

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