Правительство выделит 50 тысяч евро семье погибшего от коронавируса нарвского врача

Об этом BNS сообщила пресс-служба правительства, отметив, что соответствующий проект правительство обсудит в четверг на своем заседании. Деньги будут выделены из резерва правительства в бюджет Министерства социальных дел.

17 декабря администрация Нарвской больницы сообщила, что заведующий отделением анестезиологии и интенсивной терапии Нарвской больницы Александр Черненок скончался от коронавируса.