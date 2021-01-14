Чт, 14.01.2021
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Юри Ратас
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  • Баскетболисты "Калева/ТЛУ" проиграли в дебютном матче нового тренера
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Баскетболисты "Калева/ТЛУ" проиграли в дебютном матче нового тренера

Баскетбольный мяч. Иллюстративное фото.

ФОТО: PantherMedia / Scanpix.

Валдо Липсу неудачно дебютировал на посту главного тренера баскетбольной команды "Калев/ТЛУ", пишет Rus.ERR.

Накануне вечером его подопечные в домашнем поединке эстонско-латвийской лиги проиграли клубу "Авис Утилитас" из Рапла - 83:85. 

К большому перерыву хозяева площадки были впереди на четыре очка, но в концовке матча упустили преимущество. За 40 секунд до финальной сирены счет был ничейным, а затем гости провели несколько результативных атак и оформили победу. 

В другом матче дня команда "Пярну Садам" обыграла "ТалТех" - 92:89.

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