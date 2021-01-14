Баскетболисты "Калева/ТЛУ" проиграли в дебютном матче нового тренера
Валдо Липсу неудачно дебютировал на посту главного тренера баскетбольной команды "Калев/ТЛУ", пишет Rus.ERR.
Валдо Липсу неудачно дебютировал на посту главного тренера баскетбольной команды "Калев/ТЛУ", пишет Rus.ERR.
Накануне вечером его подопечные в домашнем поединке эстонско-латвийской лиги проиграли клубу "Авис Утилитас" из Рапла - 83:85.
К большому перерыву хозяева площадки были впереди на четыре очка, но в концовке матча упустили преимущество. За 40 секунд до финальной сирены счет был ничейным, а затем гости провели несколько результативных атак и оформили победу.
В другом матче дня команда "Пярну Садам" обыграла "ТалТех" - 92:89.