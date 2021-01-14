В Нарвской больнице вспышка коронавируса, плановые операции переносятся

«До 22 января включительно мы приостанавливаем плановые операции, кроме тех, что касаются пациенток женской клиники. Роды будут приниматься в обычном режиме.

Весь персонал стационара хирургического отделения, кроме уже переболевших COVID-19, мы отправили на карантин на десять дней. Пациентов с положительным тестом на коронавирус перевели в COVID-отделение», - прокомментировал главный врач больницы Олев Силланд.

По словам членов кризисного штаба Нарвской больницы, это кардинальное решение принято для того, чтобы по возможности быстро остановить дальнейшее распространение инфекции и как можно скорее вернуть отделение к нормальному функционированию.

Главный врач больницы отметил, что тех пациентов, которые не требуют оперативного хирургического лечения, но находились в хирургии, временно перевели на площади терапевтической клиники.

«При этом важно отметить, что в больнице на круглосуточном дежурстве останется хирург, и операционные службы продолжат работать», - добавил Силланд.

Пациенты, требующие экстренного оперативного хирургического лечения, будут перенаправлены в Ида-Вирускую центральную больницу.

«У нас есть договоренности о сотрудничестве с Ида-Вируской центральной больницей. В свое время мы помогали им точно таким же образом, принимая у себя их пациентов. Отмечу также, что в случае пациентов, нуждающихся в экстренном оперативном хирургическом лечении и не подлежащих транспортировке, Нарвская больница готова обеспечить их лечением у себя», - пояснил член правления Нарвской больницы Алексей Евграфов.

Также продолжат лечение в больнице и нуждающиеся в этом маленькие пациенты детского отделения, которых временно перевели на площади терапевтической клиники.