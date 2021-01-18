Двое нарушивших правила самоизоляции граждан России покинули Эстонию частным рейсом

По сообщению Пыхьяской префектуры, в пятницу частным рейсом из Таллинна в Псков вылетели двое граждан России, нарушивших правила самоизоляции. Информация об этом инциденте была передана в Департамент здоровья.

В тот же день из Таллинна в Лондон вылетели один эстонский гражданин и один гражданин Соединенного Королевства, также нарушившие правила самоизоляции.

В пятницу из Таллинна в Лондон пытался вылететь гражданин Эстонии 1976 года рождения. При проверке данных выяснилось, что у мужчины диагностирован коронавирус он должен находиться в карантине до 21 января. Погранохрана побеседовала с мужчиной и его вернули в самоизоляцию.

В субботу из Таллиннского аэропорта пришлось вернуться эстонскому гражданину 1993 года рождения, который должен был до 22 января оставаться в самоизоляции.

В тот же день из Таллиннского аэропорта пришлось вернуться родившейся в 1969 году гражданке Эстонии, которой следовало до 23 января оставаться в самоизоляции.