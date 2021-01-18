Компания подростков пробралась в чужую съемную квартиру и устроила там потоп

Отреагировавшие на сообщение полицейские патрули задержали в квартире восемь молодых людей, с которыми были проведены первоначальные следственные мероприятия. Поскольку семеро из них являются несовершеннолетними, их передали родителям, а далее ими будет заниматься молодежная полиция, пишет Tartu Postimees.
Среди прочего выясняется, как подростки вообще попали в съемную квартиру и какой ущерб владельцу был нанесен. На данный момент квартира передана близкому знакомому владельца недвижимости, который обеспечит, чтобы возникший в прихожей потоп не навредил соседям, а дверь квартиры была заперта.