Пн, 18.01.2021
Думаю, этот шаг был несколько поспешным, так как подозрения предъявили не Юри Ратасу. Хенн Пыллуаас
Хенн Пыллуаас
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  • Компания подростков пробралась в чужую съемную квартиру и устроила там потоп
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Компания подростков пробралась в чужую съемную квартиру и устроила там потоп

Полицейские задержали в квартире восемь молодых людей. ФОТО: MARGUS ANSU/PM/SCANPIX BALTICS

Сегодня, 18 января, около 9.30 в Центр тревоги поступила информация, что в Тарту в одной из квартир на улице Валликраави находятся посторонние люди, которые устроили там потоп и повредили мебель.

Отреагировавшие на сообщение полицейские патрули задержали в квартире восемь молодых людей, с которыми были проведены первоначальные следственные мероприятия. Поскольку семеро из них являются несовершеннолетними, их передали родителям, а далее ими будет заниматься молодежная полиция, пишет Tartu Postimees.

Среди прочего выясняется, как подростки вообще попали в съемную квартиру и какой ущерб владельцу был нанесен. На данный момент квартира передана близкому знакомому владельца недвижимости, который обеспечит, чтобы возникший в прихожей потоп не навредил соседям, а дверь квартиры была заперта.

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