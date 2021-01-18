Пн, 18.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • 112
  • На круговом перекрестке опрокинулся зерновоз
1 мин для прочтения

Галеря ⟩ На круговом перекрестке опрокинулся зерновоз

Сегодня до полудня при въезде в Кунда на круговом перекрестке опрокинулся зерновоз. Никто не пострадал, пишет Virumaa Teataja.

Старший смены патрульной службы Раквереского полицейского участка Айнар Рейнманн сказал, что авария с зерновозом произошла в половину десятого. У водителя были водительские права соответствующей категории, он был трезв.

«Мы напоминаем вам, что в настоящее время дороги могут быть скользкими, поэтому мы просим водителей выбрать безопасную скорость, чтобы добраться до места назначения, а также запастись дополнительным временем», - сказал Рейнманн.

Читайте нас в Telegram! Чтобы найти наш канал, в строке поиска введите ruspostimees или просто перейдите по ссылке!

Читать также

Tamrex

Актуально

Читать также

НАВЕРХ
Back