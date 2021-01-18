Галеря ⟩ На круговом перекрестке опрокинулся зерновоз

Старший смены патрульной службы Раквереского полицейского участка Айнар Рейнманн сказал, что авария с зерновозом произошла в половину десятого. У водителя были водительские права соответствующей категории, он был трезв.

«Мы напоминаем вам, что в настоящее время дороги могут быть скользкими, поэтому мы просим водителей выбрать безопасную скорость, чтобы добраться до места назначения, а также запастись дополнительным временем», - сказал Рейнманн.