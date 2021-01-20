Ср, 20.01.2021
Как премьер-министр я не принимал никаких злонамеренных или заведомо неправильных решений. Юри Ратас
Юри Ратас
  • Rus.Postimees.ee
  • Эстония
  • Эстонию посетит представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская
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Эстонию посетит представитель белорусской оппозиции Светлана Тихановская

Светлана Тихановская. ФОТО: JOHN MACDOUGALL/AFP

Один из лидеров белорусской оппозиции Светлана Тихановская в пятницу, 22 января, посетит Эстонию, чтобы принять участие в виртуальном заседании Совета безопасности ООН, посвященном свободе слова в Республике Беларусь, пишет Rus.ERR.

Светлана Тихановская также планирует встретиться в Таллинне с президентом Эстонии Керсти Кальюлайд, премьер-министром Юри Ратасом и министром иностранных дел Урмасом Рейнсалу.

После встречи с Рейнсалу в 10:15 в МИД Эстонии состоится пресс-конференция на английском языке.

Светлана Тихановская баллотировалась на прошедших 9 августа 2020 года в Республике Беларусь президентских выборах вместо своего супруга Сергея Тихановского - популярного блогера, который был арестован перед выборами.

После оглашения результатов выборов, победителем которых был объявлен действующий президент Александр Лукашенко, в Белоруссии начались массовые протесты против фальсификации их результатов.

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