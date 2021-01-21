В волостную управу вломился агрессивный мужчина: ранее у него изъяли ребенка

В качестве предварительной правовой защиты суд изъяла у этого человека ребенка и назначил волостную управа опекуном. Ранее он совершил нападение на опорное лицо волости, угрожал работникам службы защиты детей, которые занимаются его ребенком, а также преследовал их.

В настоящий момент попасть в волостной дом, расположенный на улице Кауба в Вильянди, можно только по предварительной договоренности. По сообщению пресс-секретаря волостной управы Райво Лоття, около 16:30 мужчина стал барабанить по окнам здания волостной управы. Встреча у него назначена не была. Так как его не впустили в здание, дебошир вытащил из кармана металлический предмет, скорее всего, ключи, и стал ими скучать.

Ему удалось проникнуть в дом тогда, когда один из сотрудников волостной управы стал выходить из здания. Агрессивно настроенный человек с использованием силы оттолкнул его и проник внутрь. Ситуация стала крайне опасной, так как ранее мужчина неоднократно говорил, что носит с собой нож. Также с его стороны уже имело место нападение на сотрудника волостной управы.

На этот раз ситуация разрешилась спокойно. Волостная управа подала заявление в полицию.